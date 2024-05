Il valore dell'Esercito, da 163 anni al servizio degli italiani: ricordato in una grande cerimonia

Si è svolta questa mattina, all'Ippodromo Militare “Gen. C.A. Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto, la cerimonia militare per il 163° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello e di altre autorità civili, militari e religiose.

I valori e il valore del nostro Esercito

In rappresentanza di tutte le armi e specialità dell’Esercito, è stata schierata una Brigata di formazione composta da compagnie in uniforme storica, a simboleggiare i valori fondanti dell’Esercito, e rappresentanze di reparti quotidianamente in addestramento per l’assolvimento dei compiti istituzionali. Presenti inoltre reggimenti ad alta specializzazione, in grado di operare in contesti ad altissima intensità e multidominio, dove la tecnologia e l’addestramento risultano fondamentali.

Un'onoreficenza per le grandi competenze

Durante la cerimonia è stata conferita le Croce d’Argento al Merito dell’Esercito al 21° Reggimento Artiglieria terrestre “Trieste”, nonché sei onorificenze al personale distintosi per particolari atti di valore, nel corso di operazioni in Italia e all'estero. Un riconoscimento al valore ma anche al grande impegno e sacrificio di queste forze impegnate a difendere l'Italia e gli italiani.

Le "forze" dell'"aria" dei paracadutisti

Alla premiazione è poi seguito il lancio del tricolore e di una bandiera con il logo dell’Esercito da parte dei paracadutisti del reparto attività sportive e una dimostrazione di capacità svolta da varie componenti dell’Esercito a elevatissima specializzazione. A questa hanno preso parte anche due velivoli Eurofighter dell’Aeronautica Militare impegnati a simulare un supporto aereo ravvicinato guidato a terra da operatori delle Forze Speciali dell’Esercito.

Il ricordo dei caduti

Il pensiero di tutti è andato inoltre ai caduti nello svolvimento del proprio compito, per questo a premessa della cerimonia, è stata celebrata ieri, nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, una messa in commemorazione officiata dal Vicario Episcopale per l’Esercito. Mentre questa mattina è stata deposta una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti, nel cortile d'onore di Palazzo Esercito.

Inoltre sempre tra ieri ed oggi è stato allestito il “Villaggio Esercito”, un’area in cui i cittadini hanno potuto avvicinarsi al mondo con le “stellette” cimentandosi in varie attività, come il percorso di military fitness, l’arrampicata su parete di roccia artificiale, il simulatore di biathlon, una stazione di addestramento virtuale e altri sistemi di simulazione di tiro, di volo e di guida nonché attività a cavallo, tutto al ritmo della musica di Radio Esercito.

Le celebrazioni si sono poi concluse con la tradizionale carica a cavallo dei "Lancieri di Montebello", prima degli onori finali al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scanditi dalla musica d’ordinanza del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna.