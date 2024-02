"Fatto il punto sull'attività di governo". Vertice Meloni-Salvini-Tajani a Chigi

Pranzo di lavoro a Palazzo Chigi per il primo ministro Giorgia Meloni e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Secondo quanto riferito da fonti governative, l'incontro si è svolto in un "clima molto positivo e disteso" e rientra nell'ambito degli incontri periodici dei leader del centrodestra per fare il punto sull'attività del governo. Diversi i dossier sul tavolo, ma c'è grande sintonia con buona pace di chi a sinistra - in primis Elly Schlein - sogna la crisi. Dopo il comizio di Cagliari di mercoledì scorso, i tre leader si sono confrontati sull'azione dell'esecutivo prima della riunione del Consiglio dei ministri che tratterà il nuovo decreto legge sul Pnrr e l'informativa del ministro dell'interno Matteo Piantedosi sulle "manifestazioni con incidenti svoltesi a Pisa e Firenze" .

In attesa dei risultati delle elezioni regionali in Sardegna, il governo ribadisce la sua unità ed è pronto a continuare l'opera di rilancio del Paese. Se il dibattito sul candidato da presentare nell'isola è stato piuttosto acceso, la serenità all'interno della coalizione mette a tacere voci e indiscrezioni sui possibili malumori tra leader. Già negli ultimi giorni il premier e i suoi due vice avevano ribadito l'unità all'interno della maggioranza. Emblematico il messaggio di Meloni nel corso del suo intervento in apertura del congresso di Forza Italia: "Abbiamo visto i governi che non riuscivano a fare niente perchè le maggioranze litigavano su tutto, non è questo il nostro caso: il centrodestra non è un incidente della storia, non è un'aggregazione nata per il potere o per impedire agli altri di andare al governo, ma stiamo insieme per scelta" . In altri termini, per le accozzaglie per dividere poltrone e poltroncine rivolgersi altrove.