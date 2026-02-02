Il vertice sulla sicurezza dopo i fatti di Askatasuna. Tajani: "Serve norma per impedire ai violenti di andare a manifestazioni"

È terminata dopo poco più di un’ora la riunione convocata a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sulle nuove norme del decreto sicurezza dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Al vertice hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest’ultimo in collegamento da Palermo), il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Al tavolo della riunione anche i vertici delle forze dell’ordine.

"Il governo risponderà in maniera ferma anche a ciò che è accaduto, per garantire la sicurezza delle nostre città dei nostri cittadini e per impedire che la violenza la faccia da padrona nel nostro Paese quindi ci saranno delle proposte normative, decreto e un disegno di legge, per prevenire e per punire chi compie atti di violenza la sicurezza. È una priorità di questo governo" e "a maggior ragione dopo quello che è accaduto io credo che si debba fare in fretta, c'è una condivisione da parte del dei partiti di maggioranza delle forze di governo sulla necessità di intervenire prima possibile", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Che poi ha aggiunto: "Io credo che si debba impedire ai più violenti di andare alle manifestazioni, si impedisce agli ultrà violenti di andare allo stadio e così bisogna impedire agli ultrà politici violenti di partecipare a manifestazioni per garantire la sicurezza dei cittadini, dei beni, dei commercianti e dei carabinieri poliziotti e finanzieri ai quali va ancora la nostra solidarietà.

Certamente bisogna garantire la libertà di manifestazione, perché questa è fuori discussione", ma "dobbiamo impedire - con anche delle norme adeguate - come è successo con gli ultrà degli stadi, così bisogna farlo con gli estremisti più violenti".