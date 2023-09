"Vogliono un governo tecnico". La Meloni smaschera la sinistra: "Hanno la lista dei ministri"

Il grande sogno della sinistra è quello di tornare al potere senza l'appoggio degli italiani. Un desiderio già espresso negli ultimi anni, tra inciuci e governi tecnici, ma questa volta non ci sono speranze per i compagni: parola di Giorgia Meloni. Intervenuta ai microfoni dei cronisti a margine dei lavori dell'Euro Med 9 in corso a La Valletta, a Malta, il primo ministro ha stroncato così le prime chiacchiere legate allo spread, salito vicino a quota 200: "Questa preoccupazione la vedo soprattutto nei desideri di chi immagina che un governo democraticamente eletto che sta facendo il suo lavoro che ha stabilità e una maggioranza forte, debba andare a casa per essere sostituito da un governo che nessuno ha scelto" .

Nessun governo tecnico all'orizzonte, nessun replay di quanto accaduto nel 2011. Meloni è tranchant e non lesina stoccate ai soliti soloni: "A me diverte molto il dibattito, già si fanno i nomi dei ministri e dei governi tecnici. I soliti noti vorrebbero il governo tecnico e la sinistra ha già la lista ministri" . Come anticipato, la speranza della sinistra di tornare a governare senza l'appoggio degli elettori non si tradurrà in realtà: "L'Italia rimane solida ha una previsione di crescita superiore alla media europea anche per il prossimo anno, superiore alla Francia e alla Germania" . E ancora: "Ma dopo aver letto alcuni titoli gli investitori hanno letto anche la Nadef, che racconta dei numeri seri in previsione di una legge di bilancio estremamente seria".