"Green circle" della 90/91, concluso il primo tratto verde

Ascolta ora 00:00 00:00

Concluso il primo tratto della «Milano Green Circle 90/91» che ha come obiettivo la riqualificazione del percorso della filoviaria 90/91 che attraversa 8 dei 9 Municipi di Milano. Il progetto promosso dal Comune di Milano in collaborazione con «Forestami», a cura dell'agronoma e paesaggista Laura Gatti, è stato reso possibile grazie al supporto del Gruppo Armani. I lavori hanno interessato il tratto che va da piazzale Brescia a piazza Bolivar sui viali Ranzoni, Bezzi, Misurata. Le piante danneggiate e ammalorate sono state rimosse e al loro posto sono state piantate nuove specie, tra cui sorbi e melocotogni. Non solo. A eseguire i lavori la Cooperativa Il Giardinone, che dà lavoro a soggetti fragili, con disabilità fisiche e/o psichiche. «Sono soddisfatto della realizzazione di questa prima parte del progetto - ha commentato re Giorgio - Milano Green Circle non è una dichiarazione di intenti, ma qualcosa di tangibile. Sono convinto che si possa trovare il giusto equilibrio tra città e natura e questa iniziativa è un segnale concreto che desidero dare alla città. La mia speranza è quella di contribuire alla realizzazione di una Milano che sia davvero a misura d'uomo, nella quale stare bene». «Forestami» è un progetto avviato con l'obiettivo di piantare 3 milioni di piante entro il 2030.

«La Milano Green Circle 90/91 è un esempio eccellente di come il rapporto tra pubblico e privato consenta di attuare progetti di valore a beneficio del territorio urbano» ha sottolineato anche Stefano Boeri, ideatore e fondatore di Forestami.