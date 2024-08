"Attacco aereo contro auto". Israele uccide un altro leader di Hamas

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro raid di Israele e un'altra uccisione degna di nota. Nelle ultime ore le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito un veicolo un veicolo che trasportava una cellula terroristica nel corso di un'operazione a Tulkarem, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito da Hamas, il blitz avrebbe neutralizzato quattro persone, tra cui Haythem Balidi, un leader locale delle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato del gruppo filo palestinese. Ricordiamo che nei giorni scorsi a Tel Aviv sono stati attribuiti due blitz con i quali sono stati eliminati il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e Fouad Shukr, detto anche Hajj Mohsin, vice di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Il primo è saltato in aria mentre si trovava in una residenza a Teheran, in Iran, il secondo è stato invece colpito a Beirut, in Libano. Israele non ha ufficialmente rivendicato queste ultime uccisioni anche se i due movimenti, Hamas ed Hezbollah, non ha dubbi su chi sia l'autore dei due attacchi mortali contro i loro uomini.

Un altro blitz di Israele

Le Idf hanno riferito che dall'inizio della guerra, iniziata a ottobre, sono stati arrestati 4.400 sospettati in Cisgiordania, compresi 1.850 affiliati ad Hamas. Secondo quanto riportato dall'agenzia Sata, l'ultima operazione di Israele è avvenuta sulla strada tra Atil e Zeita, a nord di Tulkarem. Pare che l'auto centrata in pieno trasportasse Balidi e altri " combattenti della resistenza ".

Amin Khader, direttore dell'ospedale governativo Thabet di Tulkarem, ha dichiarato che a seguito dell'attacco ci sono state cinque vittime complessive, tra cui il venticinquenne leader locale delle Brigate Ezzedin al-Qassam. Citando la Mezzaluna Rossa palestinese, il quotidiano Al-Manar, di proprietà di Hezbollah, ha invece fatto sapere che quattro persone sono state uccise nell'attacco al veicolo.

Altri media arabi hanno scritto che le truppe di terra israeliane stanno operando nella zona e in altre località della Cisgiordania. Al-Manar ha riferito che personale israeliano stava operando a Jenin, mentre Safa ha riferito che a Qaffin, a nord di Tulkarem, si sono verificati scontri armati tra le forze israeliane e i terroristi. Dal canto suo, l'esercito israeliano ha affermato di aver effettuato un attacco aereo contro una cellula militante attorno alla città di Tulkarm, mentre i media di Hamas hanno informato che un veicolo che trasportava combattenti era stato colpito e che uno dei comandanti delle sue brigate del posto era rimasto ucciso.

Raid chirurgici

Le tensioni in tutta la regione sono aumentate vertiginosamente questa settimana dopo l'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta a Teheran il giorno dopo che un attacco a Beirut aveva ucciso il comandante militare di alto rango di Hezbollah Fuad Shukr. La morte di Haniyeh fa parte di una di una crescente serie di omicidi di personaggi di spicco del gruppo filo palestinese.

Nel frattempo Israele sta ultimando gli accordi con gli alleati per formare una nuova coalizione che, come accaduto lo scorso aprile, possa intercettare gli attacchi che l'Iran e Hezbollah hanno annunciato per vendicare le uccisioni dei citati Haniyeh e Shukr.

Secondo l'emittente israeliana Canale 12, indicando che gli Stati Uniti, il Regno Unito, gli Stati del Golfo, l'Egitto e la Giordania sono pronti ad aiutare a intercettarequalora venissero lanciati dalla Repubblica islamica e dal Libano.