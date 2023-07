Attacco su Dnipro: colpito un condominio. Kiev: "Russia stato terrorista"

Un attacco missilistico russo avrebbe colpito e distrutto il quartier generale dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu) situato nella città di Dnipro, nell'Ucraina centro orientale. Durante il raid sarebbe stato colpito anche un condominio non distante dal bersaglio. Fonti di Kiev avevano invece inizialmente parlato di un blitz di Mosca direttamente contro edifici residenziali, come sottolineato, ad esempio, dal ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, e dal deputato Oleksandr Bakumov. Il primo bilancio diramato dalle autorità parla di tre feriti, poi saliti a cinque. I soccorsi, personale medico e vigili del fuoco, sono comunque arrivati nel luogo bersagliato da Mosca e stanno lavorando per misurare la precisa entità dei danni.

L'attacco russo su Dnipro

Video e foto pubblicati sui social network e diffusi sui vari canali Telegram mostrano danni ai piani superiori di un edificio multipiano ad uso residenziale, presunto effetto collaterale di un raid che avrebbe avuto nel mirino una struttura appartenente al servizio di sicurezza (Sbu) di Kiev. " I feriti sono quattro uomini dai 18 ai 53 anni e una donna di 77 anni. Tutti hanno ricevuto assistenza medica senza ricovero ", ha scritto il ministro Klymenko su Telegram.

" Le persone hanno subito richiesto assistenza medica ", ha aggiunto lo stesso Klymenko, specificando che il raid ha colpito " un edificio a più piani " e che i soccorritori sono sul posto, impegnati ad effettuare una perquisizione nell'intera area, appartamento per appartamento. I media ucraini hanno riferito che l'attacco russo era, come detto, indirizzato contro una struttura appartenente all'Sbu. Questa indiscrezione è stata in seguito confermata anche da Volodymyr Zelensky.

I cittadini hanno scritto sui social che gli edifici residenziali non erano molto distanti dal bersaglio. In un video si vedono macerie sparse in un cortile di un grande complesso di condomini. Il leader ucraino ha fatto sapere di aver tenuto riunioni di emergenza con la Sbu, il ministero dell'Interno, i servizi di emergenza e i funzionari locali.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.



Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2023

Il condominio e il quartiere generale dell'Sbu

Nell'attacco Mosca avrebbe utilizzato un missile Kinzhal Kh-47M2, ma la voce non può ancora essere confermata. Le clip che mostrano l'edificio distrutto sono emerse dopo che l'Ucraina aveva affermato che la Russia stava prendendo di mira gli edifici residenziali di Dnipro. L'altra versione, come detto, parlava soltanto di un raid contro un condominio civile.

" Dnipro. Venerdì sera. Sono stati colpiti un grattacielo e l'edificio del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Ancora il terrore dei missili russi " ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky commentando l'attacco russo su Dnipro. Il presidente ucraino ha promesso che farà " di tutto per punire la Russia per l'aggressione e il terrore contro il nostro popolo ", " questi bastardi ne risponderanno " e " faremo di tutto per ottenere giustizia ".

Zelensky ha riferito che nella zona dell'attacco, di cui ha anche postato il video, è stato avviato " immediatamente " il dialogo con le autorità locali, e che " tutti i servizi necessari sono sul posto " per rispondere e aiutare " velocemente le persone " . "A Dnipro, un missile russo ha colpito un edificio residenziale a più piani. Questo è il vero volto della Russia: uno stato terrorista che continua a fare la guerra contro i civili disarmati. Ci sarà giustizia per questo e altri crimini di guerra russi. Tutti i responsabili ne dovranno rispondere ", ha invece scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.