Attacco Usa in Venezuela, la conferenza stampa di Trump: "Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra mondiale, prove schiaccianti contro Maduro"

Trump, Rodriguez ha detto a Rubio, "faremo quello che volete"
"Non c'è nessuno che può governare ora il Paese: c'è una vicepresidente che ha parlato con Marco (Rubio, ndr) e si è resa disponibile a fare quello che è necessario fare. Non ha scelta". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa da Mar-a-Lago parlando dell'operazione militare Usa in Venezuela.
Trump, mai parlato con Putin di Maduro
"Mai parlato con Putin di Maduro": lo ha detto Donald Trump rispondendo ai reporter.
Trump, presidente della Colombia dovrebbe guardarsi il didietro
"Produce cocaina, la manda negli Stati Uniti, quindi stia attento a non farsi beccare", ha detto il presidente americano.
Trump, Machado non ha il sostegno per guidare il Venezuela
"Sarebbe dura" per Machado essere leader: "non ha il sostegno o il rispetto all'interno del paese", ha messo in evidenza Trump.
Trump: "Cuba sta fallendo, vogliamo aiutare la popolazione"
"Cuba è un paese che sta fallendo e noi vogliamo aiutare la popolazione cubana. È qualcosa di cui finiremo a parlare". Lo afferma Donald Trump a chi gli chiedeva dell'isola e dei suoi rapporti con il Venezuela. La cattura di Nicolas Maduro rischia, secondo gli esperti, di peggiorare la crisi a Cuba.
"Noi dobbiamo essere circondati da Paesi sicuri"
Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo ai giornalisti
"Ci sarà pace, giustizia e sicurezza. E il popolo avrà la ricchezza che gli è stata sottratta"
Il messaggio di Donald Trump per il popolo venezuelano
Trump: "Rubio ha parlato con il vicepresidente Rodriguez"
Lo ha detto Trump rispondendo ai giornalisti
Trump: "Non abbiamo paura dei 'boots on the ground'"
"Non abbiamo paura di mettere piede a terra ("boots on the ground"), ieri lo abbiamo fatto": lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago.
Trump: "Non è stato avvisato il Congresso perché tende a parlare troppo"
Lo ha detto Trump rispondendo ai giornalisti dopo la conferenza stampa
Usa, in Venezuela usati oltre 150 velivoli
L'operazione in Venezuela ha coinvolto più di 150 velivoli: lo ha detto il capo dello stato maggiore congiunto Usa Dan Caine in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, parlando dopo il capo del Pentagono e il presidente.
Pentagono, con l'operazione in Venezuela allertati i nostri avversari
Con l'operazione in Venezuela "i nostri avversari sono allertati". Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth, sottolineando che "Nicolas Maduro ha avuto la sua chance, così come l'Iran, finché non l'ha avuta più". "Trump è serio nel fermare il flusso di droga", ha aggiunto Hegseth.
"Questa è la pace attraverso la forza"
Lo ha detto il segretario alla Guerra Pete Hegseth parlando dopo Trump
"Abbiamo distrutto una serpe in seno. I nostri guerrieri non sono secondi a nessuno"
Lo ha detto il segretario della Guerra Pete Hegseth parlando dopo il presidente Trump
"I dittatori e i terroristi, se non saranno giusti verso il loro popolo, faranno la fine di Maduro"
Lo ha affermato il presidente Trump
"Noi schiacceremo i cartelli dei narcotrafficanti e difenderemo l'America"
"Non permetteremo loro di operare impunemente sul nostro territorio". Lo ha affermato Trump
"Il nostro esercito ha debellato questa minaccia all'intero nord del mondo"
Lo ha affermato Trump in conferenza stampa
"Il Venezuela continuava ad acquisire armi che potevano essere usate contro gli Stati Uniti"
Lo ha dichiarato il presidente Trump
"Abbiamo prove schiaccianti sui crimini del Venezuela"
Lo ha affermato il presidente Trump in conferenza stampa
"Molti dei narcotrafficanti nelle nostre città sono stati mandati da Maduro"
Lo ha dichiarato il presidente Trump
"Pronti a nuovi attacchi se necessario"
Lo ha dichiarato il presidente americano
"Compagnie petrolifere Usa lavoreranno in Venezuela"
Lo ha dichiarato il presidente Trump
"Maduro è rimasto al potere minacciando la stabilità dell'intera regione"
Lo afferma il presidente Trump: "Ha terrorizzato moltissime comunità con le sue idee pazze e assassine"
"Maduro e moglie hanno condotto campagna di narcoterrorismo"
Le accuse di Trump contro il presidente venezuelano e la moglie
"La prima ondata dell'attacco ha avuto successo, non abbiamo avuto bisogno di usare una seconda"
Parla il presidente Trump sull'operazione in Venezuela
"Sconfitto il 96% del narcotraffico via mare"
Trump spiega i risultati del blitz in Venezuela
"Maduro e sua moglie incriminati per traffico di droga"
Lo dichiara Trump in conferenza stampa
"Noi governeremo il Venezuela fino a una transizione democratica sicura e corretta"
Le dichiarazioni di Trump in conferenza stampa
"Abbiamo attaccato con navi e aerei"
"Nessuno al mondo può raggiungere la nostra potenza". Lo dichiara Trump
"L'operazione è stata molto rapida. Abbiamo catturato Maduro e la moglie durante la notte"
"Nessun membro dell'esercito americano è stato ucciso". Lo dichiara Trump in conferenza stampa
Trump: "Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale"
Il presidente Usa descrive il blitz in Venezuela
Parla Trump: "Operazione militare straordinaria"
"Sotto la mia direzione le forze Usa hanno condotto un'operazione straordinaria", ha dichiarato il presidente Trump
Trump posta foto di Maduro ammanettato su nave militare Usa
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul social Truth la foto di Nicolas Maduro ammanettato e bendato su una nave militare degli Stati Uniti. "Nicolas Maduro a bordo della USS Iwo Jima", scrive Trump.