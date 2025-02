"Basta umiliazioni". Israele blocca il rilascio dei detenuti palestinesi. Hamas: "Tregua a rischio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi è ritardato "fino a quando non sarà assicurato il rilascio dei prossimi ostaggi, e senza le cerimonie umilianti". La decisione è arrivata dall'ufficio del primo ministro a proposito del rilascio dei 620 prigionieri palestinesi, posticipato per diverse ore invece di avvenire subito dopo il rilascio di sei ostaggi sabato. Doveva essere la più grande liberazione in un giorno di prigionieri nella prima fase del cessate il fuoco a Gaza. Le autorità palestinesi hanno confermato lo stop "fino a nuovo avviso".

A suscitare la reazione israeliana, non solo la solita consegna "show", ma un episodio verificatosi ieri dal palco di Nuseirat: l'ostaggio 22enne Omar Shem Tov è stato costretto da un cameraman di Hamas a baciare sulla testa due miliziani armati e col volto coperto dalla kefiah. Shem Tov, che aveva ricevuto l'ordine all'orecchio è dapprima rimasto basito per poi procedere, consapevole del teatrino in mondovisione a cui stava prendendo parte, senza potersi opporre, rischiando di far saltare la consegna.

La dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu è arrivata dopo che oltre 600 detenuti erano già saliti sugli autobus per lasciare la prigione di Ofer, nel più grande rilascio in un solo giorno della prima fase dell'attuale cessate il fuoco a Gaza. Invece, ai detenuti è stato detto di scendere, il loro rilascio è sospeso a tempo indeterminato. Il governo israeliano non ha risposto alle domande sul ritardo nel rilascio dei prigionieri. Hamas ha accusato Israele di aver violato l'accordo di cessate-il-fuoco, con il portavoce Abdel Latif Al-Qanou che ha accusato Netanyahu di "temporeggiare deliberatamente".

Hamas ha accusato Israele di "mettere in serio pericolo l'intero accordo di tregua" dopo la decisione del governo israeliano. "Ritardando il rilascio dei nostri prigionieri, il nemico si comporta come un delinquente e mette seriamente in pericolo l'intero accordo" di tregua, ha dichiarato Bassem Naïm, un alto funzionario di Hamas, invitando i mediatori che hanno reso possibile l'accordo, "in particolare gli Stati Uniti", a "fare pressione sul nemico affinché applichi l'accordo e rilasci immediatamente questo gruppo di prigionieri".

Torna a scaldarsi anche il fronte libanese: le Idf confermano di aver effettuato attacchi aerei nel Libano meridionale. Uno degli obiettivi era un sito militare di Hezbollah contenente lanciarazzi e altre armi, dove l'esercito afferma di aver individuato attività da parte del gruppo terroristico. Secondo l'esercito, l'attività di Hezbollah nel sito costituisce una "violazione degli accordi tra Israele e Libano". Inoltre, le Idf affermano di aver colpito diversi altri lanciarazzi di Hezbollah nel Libano meridionale, "che rappresentavano una minaccia per i civili israeliani". Occhi puntati anche su Beirut, dove oggi si celebrano in differita i funerali dell'ex leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un raid israeliano lo scorso settembre, e del suo successore, Hashem Saffieddine, ucciso una settimana dopo Nasrallah. Stamattina intanto è arrivato a Beirut il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

I media statali libanesi hanno riferito di attacchi israeliani in Libano, a circa 10 chilometri dal confine meridionale, mentre i fedeli si riunivano a Beirut per il grande funerale del leader di Hezbollah assassinato. "Aerei nemici hanno lanciato due raid contro la zona tra Qleileh e Sammaaiyah, nel distretto di Tiro", ha affermato l'agenzia di stampa nazionale ufficiale.

Decine di migliaia di persone sono radunate a Beirut per partecipare al funerale. Le strade di Beirut sono intasate da auto cariche di sostenitori di Hezbollah in arrivo dalle roccaforti del movimento nel Libano meridionale e nella valle della Bekaa, riferiscono i media locali. Il funerale di Nasrallah e del suo successore si svolgerà allo stadio Camille Chamoun Sports City, alla periferia della capitale, dove sono stati affissi poster giganti dei due leader. Lo stadio ha una capienza di circa 50.

000 persone, ma gli organizzatori hanno installato migliaia di posti a sedere extra sul campo e molti altri all'esterno, dove i partecipanti potranno seguire la cerimonia su uno schermo gigante. Il funerale dovrebbe iniziare alle 13:00, ora locale (le 12 in Italia) e includerà un discorso dell'attuale leader