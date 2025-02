Carri armati israeliani in Cisgiordania, è la prima volta dal 2002. Hamas: "Tregua a rischio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Situazione sempre più tesa tra israeliani e palestinesi. L’esercito con la stella di David ha schierato i propri carri armati in Cisgiordania: è la prima volta dall’operazione "Scudo difensivo" del 2002 che i tank dell’Idf operano in questa terra. Il Times of Israel scrive che le truppe della Brigata di fanteria Nahal e dell’Unità di commando Duvdevan, hanno dato il via alle operazioni in diversi villaggi vicino a Jenin. Allo stesso tempo, un plotone della 188ma Brigata corazzata si sta preparando a operare a Jenin, città di circa 50mila abitanti a cui si aggiungono i 10mila del vicino campo profughi per i rifugiati palestinesi della guerra arabo-israeliana del 1948. I media palestinesi hanno pubblicato alcvune immagini che mostrano tre carri armati nell’area.

Hamas: "Tregua a rischio"

Nel continuo braccio di ferro diplomatico-mediaticio, intanto, Hamas accusa Israele di "mettere in serio pericolo l'intero accordo di tregua" dopo la decisione del governo israeliano di rinviare il rilascio di 620 prigionieri palestinesi che avrebbero dovuto essere liberati in cambio del ritorno di sei ostaggi israeliani a Gaza. Lo stop è stato deciso per protestare contro le umilianti cerimonie che avvengono ad ogni liberazione degli ostaggi. "Ritardando il rilascio dei nostri prigionieri - ha dichiarato Bassem Naïm, alto funzionario del movimento islamico - il nemico si comporta come un delinquente e mette seriamente in pericolo l'intero accordo" di tregua. L'esponente di Hamas invita poi i mediatori, "in particolare gli Stati Uniti", a "fare pressione sul nemico affinché applichi l'accordo e rilasci immediatamente questo gruppo di prigionieri".

Raid aerei nel sud del Libano

Israele muove le sue pedine anche a Nord, con l'esercito che conferma gli attacchi aerei nel sud del Libano. Uno degli obiettivi - riporta il Times of Israel - era un sito militare di Hezbollah contenente lanciarazzi e altre armi.

L’Idf afferma che l’attività di Hezbollah nel sito è una "violazione delle intese tra Israele e Libano". L’Idf, inoltre, afferma di aver colpito diversi altri lanciarazzi di Hezbollah nel sud del Libano, "che rappresentavano una minaccia per i civili israeliani".