"A Beirut copia e incolla di Gaza". La minaccia che può far allargare il conflitto in Medio Oriente

Israele vuole risolvere la situazione al confine nord e, sebbene non sia interessato ad aprire un nuovo fronte con Hezbollah, l’opzione bellica rimane sul tavolo. “ Vedono cosa sta succedendo a Gaza. Sanno che possiamo copiare e incollare a Beirut ”, ha dichiarato il ministro della Difesa di Tel Aviv Yoav Gallant in un’intervista al Washington Post. “ Circa 80mila persone devono poter tornare a casa in sicurezza e siamo disposti a sacrificarci ”. Il riferimento è alla popolazione delle comunità settentrionali evacuata nelle scorse settimane.

“ Combatteremo a lungo e non un solo nemico, bensì un asse costruito e guidato militarmente dall'Iran ”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che questo conflitto è diverso dagli altri, perché diversa è stata la portata dei massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre. “ Dovrebbe essere consentito ad Hamas, Hezbollah e all'Iran di decidere come viviamo le nostre vite qui in Israele? Questo non lo accettiamo ”. La tensione lungo la Linea blu, dunque, non accenna a diminuire e gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno portato la comunità internazionale, Stati Uniti in testa, a prendere in seria considerazione la possibilità di un allargamento del conflitto.

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, l’aeronautica israeliana ha compiuto diversi raid contro le postazioni di Hezbollah, compreso il complesso militare nel villaggio di Marwahin e diverse infrastrutture a Aita al-Shaab. A una decina di chilometri dal confine, inoltre, è stato ucciso un comandante di Hezbollah che, secondo fonti della sicurezza libanese, aveva “ un ruolo di primo piano nella direzione delle operazioni militari nel sud ”.