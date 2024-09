"La guerra di Putin è fallita". L'ultimo discorso di Biden all'Onu

Ascolta ora 00:00 00:00

Quello di quest'oggi all'Onu è stato il vero discorso di addio di Joe Biden prima del suo farewell address da presidente degli Stati Uniti. Era arrivato alla Casa Bianca quattro anni fa, promettendo di rinverdire le relazioni degli Stati Uniti in tutto il mondo. Restano poche settimane per cercare di passare alla storia lasciando un segno distintivo della politica estera americana in risposta a due dei più grandi conflitti in Europa e Medio Oriente dalla Seconda Guerra Mondiale.

"Oggi è il mio quarto discorso qui, ed è il mio ultimo". Lo ha detto Joe Biden all'inizio del suo intervento davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove è stato accolto da un applauso.Per stemperare la tensione in sala, il presidente ha utilizzato un flashback sugli inizi della sua carriera e la sua giovane età nel pieno della Guerra Fredda. Biden ha poi proseguito raccontando la propria esperienza al Senato attraverso i decenni e le principali crisi internazionali, con gli Stati Uniti sempre al centro del mondo. C'è sempre un modo per "andare avanti e uscire anche dai peggiori orrori della guerra e non dobbiamo mai dimenticarlo", ha dichiarato citando il caso del Vietnam, oggi "amico e partner" degli Usa pochi decenni dopo un conflitto terribile. Il discorso è poi giunto alle tragedie dell'11 settembre e della pandemia, che ha segnato l'arrivo a Pennsylvania Avenue per l'ex vicepresidente di Barack Obama.

"Le decisioni che prendiamo qui oggi influenzeranno il prossimo decennio", ha tuonato Biden. Gaza, Ucraina e Sudan sono le tre crisi che il presidente ha citato più volte. Sono parole forti quelle che Biden ha riservato alla guerra in Ucraina, mentre il rappresentante della Russia appariva distratto alle prese con il suo smartphone. "La guerra di Putin è fallita, continueremo a sostenere Kiev", ha promesso il presidente.

Secondo Biden "la Nato è più grande di prima con due nuovi membri". Davanti all'invasione russa dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente, "non possiamo voltarci dall'altra parte", ma dobbiamo "sostenere l'Ucraina affinché vinca questa guerra".