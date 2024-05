Biden: "Ritiro delle truppe israeliane per sei settimane, Hamas dica sì a Israele"

Diplomazia al lavoro per fermare la guerra nella Striscia di Gaza. Israele ha proposto ad Hamas una tregua. A renderlo noto è il presidente Usa Joe Biden. "Israele ha proposto ad Hamas il ritiro di tutte le sue truppe da Gaza per sei settimane", ha detto Biden. "Questo è il momento che Hamas venga al tavolo dei negoziati e accetti l'accordo".

Ma cosa prevede la proposta di Israele? L'accordo si suddivide in tre fasi, spiega Biden: "Rientro a casa di tutti gli ostaggi, garantisce la sicurezza di Israele, crea un futuro migliore a Gaza senza Hamas al potere e pone le basi per una soluzione politica che garantisca un futuro migliore sia agli israeliani che ai palestinesi''. Rivolgendosi all'alleato Israele Biden ha detto: "Non esiste una vittoria totale".

Domani al Cairo dovrebbero vedersi i rappresentanti di Egitto, Israele e Stati Uniti per trovare un accordo in vista della riapertura del valico di Rafah, sotto il controllo di Egitto e dell'Autorità palestinese (che ritorna in gioco), contestualmente al ritiro dell'esercito con la stella di David dalla zona. Anche questo è uno snodo cruciale. L'obiettivo, con la riapertura del valico, è far arrivare gli aiuti di cui la popolazione civile di Gaza ha bisogno.

Dagli Usa, intanto, arriva un altro segnale importante di vicinanza a Israele.

Il segretario di Stato Usa, a Praga al termine della ministeriale Esteri si sofferma sulle richieste di arresto del procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan nei confronti dei vertici di Hamas e dello Stato di Israele: "Siamo stati molto chiari: la decisione presa dal pubblico ministero è stata a nostro giudizio profondamente sbagliata. Ha creato un'equiparazione tra Hamas e i leader israeliani, tra i capi di Hamas e i leader democraticamente eletti di Israele. È francamente vergognoso".