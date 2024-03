Eurofighter italiani intercettano caccia russi: alta tensione sul Baltico

Articolo in aggiornamento

Alta tensione nei cieli del Baltico. In 24 ore, nelle mattinate del 28 e 29 marzo, i caccia Eurofighter italiani della Task force Air 4th Wing sono decollati due volte dalla base polacca di Malbork, per intercettare aerei russi in volo sulle acque internazionali. L'allarme è stato lanciato dal centro di comando della Nato con sede a Uedem, in Germania. In entrambi i casi, gli F-2000 battenti il tricolore hanno identificato i velivoli della Federazione e sono reintrati all'aeroporto militare.

Secondo quanto comunicato a LaPresse da fonti informate, gli aerei di Mosca non rispondevano ai segnali radio. Pare che essi fossero Ilyushin Il-20M, mezzi da ricognizione che già alla fine del mese scorso erano stati intercettati da caccia francesi e tedeschi nei cieli di Finlandia ed Estonia. Secondo il ministero della Difesa, " non avevano intenzioni ostili ".

La Tfa opera nell'ambito della missione di difesa collettiva Enhanced air policing (Eap) dell'Alleanza atlantica, attiva anche in tempo di pace e volta sia alla costante sorveglianza dell'integrità dello spazio aereo della Nato, sia all'identificazione di eventuali violazioni e al loro contrasto tramite azioni come lo "scramble", ovvero il decollo rapido di intercettori. La Task force impiega quattro velivoli italiani provenienti da altrettante unità dell'Aeronautica militare: il quarto stormo di Grosseto, il 36esimo stormo di Gioia del Colle, 37esimo di Trapani e 51esimo d'Istrana. Essi hanno sostituito la precedente Tfa 32 Wing a fine febbrario. Il nostro contingente è posto sotto la diretta dipendenza nazionale del Covi (Comando operativo di vertice interforze) ed è composto da circa 150 tra piloti, personale tecnico e logistico.

Opera al fianco della Polish air force e collabora alla protezione del fianco nord-est della Nato.