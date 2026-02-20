Caccia, portaerei nucelari e missili Tomahawk: ecco le forze radunate dagli Usa in Medio Oriente

Il dispiegamento di forze da parte degli Usa nell'area mediorientale in vista di un possibile attacco in Iran non si vedeva dal 2003, quando gli Stati Uniti radunarono le forze prima dell'invasione dell'Iraq. Lo scrive Bloomberg evidenziando la differenza di forze rispetto a quelle ordinate da Trump al largo delle coste del Venezuela nelle settimane precedenti alla destituzione del presidente Nicolas Maduro.

Sebbene sia improbabile che gli Stati Uniti schierino truppe di terra, l'aumento delle forze militari suggerisce che Trump si stia concedendo la discrezionalità di lanciare una campagna prolungata della durata di molti giorni, in collaborazione con Israele. I dati del sito di monitoraggio FlightRadar24 mostrano un'impennata dell'attività di volo da parte di mezzi di trasporto militari statunitensi, aerei cisterna, velivoli di sorveglianza e droni verso basi in Qatar, Giordania, Creta e Spagna.

Gli aerei, i cui transponder li rendono visibili da terra al sito di tracciamento, includono i rifornitori aria-aria KC-46 e KC-135 e gli aerei cargo C-130J utilizzati per trasportare truppe e attrezzature pesanti. Ci sono i jet E-3 Sentry dotati di radar di controllo e allerta aviotrasportati, che garantiscono una "sorveglianza a tutte le altitudini e in tutte le condizioni meteorologiche" delle potenziali zone di battaglia, nonché i droni di sorveglianza RQ-4 Global Hawk. Le armi a disposizione di Trump, scrive Bloomberg, sono formidabili.

La portaerei Uss Abraham Lincoln è accompagnata da tre cacciatorpediniere lanciamissili classe Arleigh Burke, in grado di trasportare missili Tomahawk. Lo stormo aereo della portaerei include caccia F-35C. La USS Gerald R.

Ford, la nave da guerra statunitense più costosa mai costruita, costata 13 miliardi di dollari, è accompagnata da cacciatorpediniere lanciamissili e il suo stormo aereo comprende i Super Hornet F/A-18E e F/A-18F, i velivoli di allerta precoce E-2D, nonché gli elicotteri Seahawk MH-60S e MH-60R e i Greyhound C-2A.