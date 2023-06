Raid russo su un ristorante in Donbass. Mosca: "Colpiamo solo obiettivi militari"

Il bilancio delle vittime continua a salire di ora in ora. Al momento i soccorsi hanno contato 10 morti, anche se sotto le macerie potrebbero esserci altri corpi senza vita. Non sappiamo quanti. Gli effetti dell'attacco missilistico russo che ha colpito Kramatorsk, nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina, sono ancora da misurare nella loro gravità. La polizia ucraina ha fatto sapere che la Russia ha lanciato due missili terra-aria S-300 contro la città, colpendo un'area residenziale dove era presente anche un ristorante affollato di clienti. Il Cremlino ha smentito la ricostruzione di Kiev, spiegando che Mosca colpisce soltanto obiettivi militari.

È stato reso noto che nel bombardamento sono rimaste uccise due gemelle di 14 anni, Yuliya e Anna Aksenchenko. Su Telegram il consiglio cittadino ha rivolto le condoglianze ai genitori delle ragazze affermando che " il missile russo ha fermato i cuori di due angeli ". Oltre ai 10 morti, tra i quali tre bambini, ci sono 56 persone rimaste ferite, tra le quali un neonato.

" Due missili hanno colpito la città di Kramatorsk. Questo è il centro della città. Questi erano ristoranti pubblici affollati di civili ", ha detto alla televisione ucraina il governatore regionale Pavlo Kyrylenko. Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino, ha parlato di due differenti attacchi missilistici. " Il primo è stato contro un ristorante nel centro della città. Il secondo nel villaggio di Bilenke, nella periferia della città ", ha scritto su Twitter.

Gli attacchi sono avvenuti a metà serata. Le immagini pubblicate sui social media mostrano parti di alcuni edifici ridotti in macerie e materiali da costruzione frantumati sparsi sul terreno. Il corrispondente di Dw che si trova nella regione orientale di Donetsk ha spiegato che le circostanze del blitz sembravano essere predisposte a infliggere pesanti perdite civili. " Questa era la zona centrale dove si trova il supermercato, dove si trovano i caffè. Sembra che questo sia stato un tentativo di intimidire le persone ", ha sottolineato.

Se per Kiev l'attacco russo era rivolto contro un'area residenziale, ricca di locali e ristoranti, Mosca ha negato che le forze del Cremlino colpiscano obiettivi civili. " La Russia non attacca infrastrutture civili, ma strutture collegate in un modo o nell'altro a infrastrutture militari ", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Questo raid ha causato il maggior numero di vittime dallo scorso 28 aprile, quando un missile ha centrato un palazzo con decine di appartamenti nella città di Uman, nel centro dell'Ucraina, circa 125 chilometri a sud di Kiev, provocando almeno 23 morti Kramatorsk, centro logistico e amministrativo per le linee del fronte a Donetsk, era già stata teatro di una strage quando l'8 aprile dello scorso anno venne colpita la stazione piena di persone in fuga dalla guerra.

Nel frattempo, i servizi segreti ucraini (Sbu) hanno arrestato una persona sospettata di aver passato ai russi informazioni per l'attacco missilistico. Il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, Anton Gerashenko, ha scritto su Telegram che " l'agente nemico si è rivelato essere un residente di Kramatorsk, dipendente di una società locale di trasporto del gas. È stato lui a coordinare l'attacco a un caffè nel centro della città ". Secondo l'Sbu, i russi hanno chiesto a questa persona di verificare se il locale fosse aperto ieri e di registrare la presenza di clienti. " L'uomo ha quindi effettuato registrazioni video segrete del locale e delle auto parcheggiate nelle vicinanze e ha trasmesso i filmati all'intelligence militare russa ", ha concluso Gerashenko.

Russians attacked Kramatorsk with 2 missile strikes.



The first hit was to a restaurant in the city center.



The second hit is in Bilenke village in suburbs of the city. pic.twitter.com/Shd3jjQ50i