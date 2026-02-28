Colpita l’isola di Palm Jumeirah a Dubai: in fiamme l’hotel Fairmont

La rappresaglia iraniana a seguito degli attacchi Usa e israeliani nelle prime ore del mattino non si è ancora fermata. Le voci secondo le quali Ali Khamenei sarebbe morto negli attacchi si rincorrono senza trovare conferma ma, intanto, l’Iran sembra aver preso di mira anche Dubai e, in particolare, i siti turistici della città, quelli più iconici. Esplosioni sono state sentite e viste sulla celebre isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai. Due testimoni hanno riferito all'Afp di aver sentito un'esplosione e visto una colonna di fumo alzarsi dal complesso turistico dell’isola, uno dei due ha detto di aver visto del fumo nero e denso salire da un hotel e sentito le sirene delle ambulanze accorrere sul luogo.

Sarebbero in tutto quattro i feriti, di cui non si conosce la nazionalità, e l’albergo colpito sarebbe il Fairmont The Palm, resort di lusso situato sul "tronco" della palma. È uno dei più apprezzati proprio per la sua posizione, che oltre a offrire un’ottima accessibilità offre una vista panoramica sia sul Golfo Persico che sullo skyline di Dubai Marina. A colpire la terrazza dell’hotel sarebbe stato un frammento di missile. "Stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti", hanno dichiarato in un comunicato le autorità emiratine.

La struttura dispone di 391 camere e suite, servizi superiori, piscine e tutto ciò che ci si aspetta di trovare una struttura di lusso, il cui prezzo medio per una camera si aggira attorno ai 300 dollari a notte, che arrivano fino a 1000 euro per una suite. Molti ospiti provengono da Italia, Germania, Francia e Regno Unito e una parte consistente della clientela arriva anche. La Protezione Civile di Dubai ha confermato che l'incendio è ora “sotto controllo", afferma l'Ufficio stampa dell'hotel in un comunicato.

Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che le difese aeree del Paese hanno intercettato con successo una nuova ondata di missili e droni. Secondo la nota ufficiale, frammenti di alcuni ordigni intercettati sono caduti in aree sparse degli emirati di Abu Dhabi e Dubai.