La controffensiva ucraina e i dubbi sullo sbarco dei soldati: "Missione suicida"

La maggior parte delle operazioni offensive ucraine si sono fermate. Lungo il fronte orientale, le forze armate di Kiev sono impegnate a respingere i rinnovati assalti dell’esercito russo. Solo tra le rive del Dnipro i soldati del Paese invaso tentano ancora di sfondare le fortificazioni nemiche, in una missione che i combattenti in prima linea hanno definiti “inutile e suicida”.

Negli ultimi due mesi i marine ucraini hanno guidato l’assalto alla sponda destra del fiume, l’ultimo tentativo dello Stato maggiore di Kiev di ribaltare la situazione nella parte meridionale del teatro di guerra e sfondare le difese russe. La maggior parte dei combattimenti si sono concentrati attorno al villaggio di Krynky. Secondo le testimonianze raccolte dal New York Times, la situazione per gli attaccanti è drammatica. “ Eravamo seduti in acqua di notte e siamo stati continuamente bombardati. I miei compagni stavano morendo di fronte ai miei occhi ”, ha raccontato uno dei soldati, Maksym.

Altri suoi commilitoni hanno descritto uno scenario di combattimento infernale, un’offensiva brutale e futile durante la quale le unità ucraine sono state colpite ancora prima di completare l’attraversamento del Dnipro. Coloro che riescono a sbarcare si ritrovano in mezzo a isole paludose, torrenti e prati ridotti ad un pantano fangoso e punteggiati da crateri di bombe pieni d’acqua. Un quadro che ricorda molto i campi di battaglia della Prima guerra mondiale.

“ Le persone che finiscono lì non sono preparate psicologicamente. Non capiscono nemmeno dove stanno andando, perché non gli viene detto dal comando ”, ha commentato un altro soldato, Oleksiy. “ Non ho visto nulla di simile a Bakhmut o Soledar. È un vero spreco ”. Il militare ha raccontato anche che i rinforzi arrivati sulla riva orientale si sono trovati a camminare in mezzo ai cadaveri dei loro commilitoni, il cui recupero è reso impossibile dall’intenso fuoco di artiglieria russo. “ La riva sinistra è veramente difficile. Coloro che vanno lì sono dei veri eroi, uomini con una grande forza d’animo ”, ha aggiunto Volodymyr, un altro degli intervistati.

I racconti di questi uomini cozzano con la narrativa ufficiale del governo ucraino, secondo cui le forze armate sono riuscite a creare diverse teste di ponte e avamposti lungo la sponda. Un tentativo, questo, di mantenere alto il morale delle truppe e mostrare agli alleati occidentali che Kiev può ancora ottenere successi importanti contro l'invasore. “ Non esistono punti di osservazione o posizioni. È impossibile ottenere un punto d’appoggio lì e spostarvi materiale. Non è nemmeno una battaglia per la sopravvivenza, è una missione suicida ”, ha dichiarato Oleksiy, che ha addossato la colpa della decimazione del suo battaglio alla poca preparazione dei comandanti e alla loro pessima gestione della logistica. Certo, i russi sono stati costretti a spostare truppe dal fronte di Zaporizia per rinforzare il settore del Dnipro, ma la loro superiorità aerea e di artiglieria ha reso impossibile ai soldati ucraini di ottenere progressi significativi.