La contromossa di Israele

Dopo essere stati attaccati da quasi 200 missili balistici lanciati dalle Guardie rivoluzionarie iraniane - ognuno dei quali ha le dimensioni di un'autocisterna - i leader di Israele devono ora decidere come rispondere. Una cosa è chiara: la reazione di Israele non può essere proporzionata all'attacco iraniano, né nella sua portata, che è stata davvero molto grande - avrebbe potuto uccidere 20mila o più israeliani se non fosse stato per le sue difese uniche - né nei suoi risultati, che sono stati piccoli: un arabo di Gaza è stato ucciso in Cisgiordania e i detriti dei missili intercettati hanno causato danni diffusi, anche se superficiali, sia alle case civili sia alle basi militari. Certamente Israele non manderà i suoi piloti fino in Iran senza distruggere obiettivi che indeboliranno materialmente la capacità dell'Iran di combattere Israele e di minacciare i suoi vicini.

Gli Stati Uniti, alleati saldi di Israele, accettano pienamente che per motivi di deterrenza Israele debba rispondere, ma l'amministrazione Biden ha delle riserve sugli obiettivi. Per cominciare non vuole un attacco alle installazioni nucleari iraniane, perché, che ci crediate o no, gli ex funzionari di Obama che popolano la Casa Bianca di Biden e che hanno negoziato con l'Iran per aprire la strada a una grande riconciliazione, ancora oggi si aggrappano all'idea che tutto sarebbe andato bene se Trump non avesse revocato l'accordo, ignorando l'uso che l'Iran ha fatto del fiume di introiti petroliferi liberati dalla revoca delle sanzioni: è stato speso per costruire Hezbollah e tutte le milizie sciite, per importare componenti missilistiche dalla Corea del Nord e dalla Cina e per costruire la Guardia Rivoluzionaria. In altre parole, i governanti iraniani non avevano alcun interesse a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti, né potevano farlo senza perdere potere nei confronti di un'élite laica istruita che ora è così intensamente ostile al regime dittatoriale degli ayatollah che molti hanno ripudiato del tutto il loro Islam sciita (come sono pronti a dire i sondaggisti).

Tuttavia, a causa della persistenza dell'illusione di Obama, gli israeliani non attaccheranno le sale di centrifugazione di Natanz, dove l'Iran arricchisce l'uranio fino a raggiungere livelli da arma atomica, né l'impianto di esafluoruro di uranio di Isfahan, la cui distruzione rilascerebbe gas altamente corrosivi e radioattivi, né il reattore di Arak, costruito per produrre plutonio, né la sala centrifughe di Fordow, situata nelle profondità di una montagna, la cui invulnerabilità alle bombe gravitazionali non impedisce ai missili aria-terra di distruggere i suoi tunnel di entrata/uscita e di intrappolare tutti coloro che vi si trovano.

Se le installazioni nucleari non possono essere attaccate, c'è ancora il terminale petrolifero dell'isola di Khark, che rappresenta la maggior parte del petrolio esportato dall'Iran, la fonte della valuta estera che l'Iran deve avere per pagare i suoi ausiliari sciiti: Hezbollah in Libano, che anche sotto gli attacchi aerei di Israele continua a pagare stipendi finanziati dall'Iran alla sua manodopera, la milizia irachena Kataeb che lancia anche missili e droni armati contro Israele, così come gli Houthi nella parte occidentale dello Yemen, che hanno deviato il commercio mediterraneo dell'Europa verso l'Asia, evocando una timidissima risposta da parte delle marine europee. Oltre a indebolire immediatamente le milizie - se non pagate, i loro uomini devono fare qualcos'altro per sfamare le loro famiglie - il bombardamento del terminal dell'isola di Khark e dei serbatoi di stoccaggio accelererebbe la già catastrofica inflazione iraniana: ora ci vogliono 42.105 rial per comprare un dollaro (erano 70 quando il regime è salito al potere nel 1979), e questo a sua volta aumenterebbe ulteriormente l'opposizione al regime. Attualmente, i milioni di dipendenti di Teheran e le loro famiglie non possono permettersi pasti adeguati nelle ultime due settimane del mese, poiché gli aumenti salariali sono superiori all'aumento dei prezzi.

Ma i funzionari di Biden che si oppongono ai bombardamenti di Israele sulle installazioni nucleari iraniane si oppongono anche al bombardamento dell'isola di Khark. Perché? Perché sono stati spaventati dalla minaccia non tanto velata dell'Iran di bombardare il gigantesco terminale dell'Arabia Saudita a Ras Tanura, le cui esportazioni di petrolio rappresentano oltre il 16% delle forniture mondiali di petrolio, più che sufficienti a bloccare intere industrie e trasporti in tutto il mondo se i carichi delle petroliere si fermassero. L'Arabia Saudita non è Israele e non è un alleato di Israele, quindi non c'è alcuna giustificazione terrena per la minaccia iraniana, che non è altro che un disperato tentativo di ricatto da parte di un regime totalmente illuso di poter schiacciare Israele con le proprie continue vanterie. Ancora oggi la propaganda di Teheran sostiene che il 90% dei missili balistici e ipersonici lanciati contro i Territori occupati, termine con cui indicano lo stesso Israele, ha colpito con successo i bersagli previsti, compreso il quartier generale del Mossad a nord di Tel Aviv, «che è stato completamente distrutto», ma che tutti coloro che passano di lì possono vedere perfettamente intatto.

Dopo aver attaccato direttamente Israele con circa 200 missili Ghadr-S, ciascuno delle dimensioni di un'autocisterna, con missili Ghadr-H più grandi e con missili Ghadr-F ancora più grandi, nonché con missili Emad, tutti con un carico utile di 750 kg, e con missili ipersonici Fattah-1, con una velocità terminale di Mach 13-15, 16mila-18.500 chilometri l'ora, che li rende molto difficili da intercettare, i governanti iraniani vogliono ora farla franca, minacciando i loro vicini sauditi, con i quali si sono formalmente riconciliati solo poco tempo fa dopo anni di tensioni.

Spetta ora all'amministrazione Biden fermare il tentativo di ricatto iraniano nei confronti di una terza parte innocente, cambiando decisamente marcia nelle sue politiche verso l'Iran. Da quando Biden ha assunto l'incarico in una Casa Bianca composta da funzionari di Obama e Clinton (i collaboratori di Biden nel corso dei decenni sono tutti andati in pensione o morti), la sua amministrazione ha obbedito pedissequamente a quella che io chiamo la Legge di Obama - l'Iran può attaccare tutti, ma nessuno può attaccare l'Iran - anche dopo che le milizie iraniane hanno ucciso le truppe statunitensi in Irak e in Giordania. Ma ora, finalmente, l'amministrazione Biden deve difendere gli interessi degli Stati Uniti, dell'Occidente e di tutto il mondo, rendendo assolutamente chiaro ai governanti iraniani che qualsiasi attacco contro i terminali di esportazione petrolifera sauditi o di qualsiasi altro Paese arabo comporterà un bombardamento molto esteso delle installazioni militari iraniane. I bombardieri pesanti dei B52 delle forze aeree statunitensi, ognuno dei quali può sganciare circa 70mila libbre di bombe in qualsiasi punto dell'Iran, più comodamente dalla base aerea di Diego Garcia, potrebbero distruggere rapidamente qualsiasi obiettivo degno di essere attaccato. Una simile minaccia sarebbe certamente una brusca inversione di rotta dopo anni di acquiescenza, e una cosa non facile da fare per un presidente in età avanzata, ma l'alternativa sarebbe lasciare che il ricatto dell'Iran prevalga, e se una singola decisione può far crollare il potere degli Stati Uniti in tutto il Medioriente, sarebbe proprio questa.

Israele, che sta lottando per la sua sicurezza esistenziale, sotto l'attacco degli alleati iraniani a Nord, a Est e a Sud, è obbligato ad agire con decisione contro il regime iraniano che ogni giorno minaccia la sua sopravvivenza, e non sarà fermato. Quindi è l'Iran che deve essere finalmente dissuaso dall'attaccare gli astanti innocenti e l'economia globale.