La Corte dell'Aja accetta il caso contro Israele: "Eviti il genocidio"

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha riconosciuto l'esistenza di una controversia tra Israele e Sudafrica, attribuendo alla corte la facoltà di potersi pronunciare sul caso, respingendo la richiesta di Tel Aviv di rifiutare il caso.

Il Pronunciamento della Corte dell'Aja

Secondo la giudice americana Joan Donoghue, alcuni degli atti commessi dalle forze israeliane a Gaza rientrerebbero, infatti, nel novero delle violazioni della convenzione sul genocidio. Per questo la Corte non potrà limitarsi ad archiviare il caso, proseguendo con l'iter. La Corte ha, inoltre, ordinato a Israele di adottare tutte le misure per prevenire il "genocidio" dei palestinesi. A questo si aggiunge la possibilità della Corte di avocare a sè la possibilità di occuparsi delle misure di emergenza: nel pronunciamento sulle misure provvisorie da imporre a Israele, la giudice Donoghue ha detto che lo Stato ebraico deve garantire che le sue forze armate non commettano un genocidio. "I palestinesi sembrano costituire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso distinto, e quindi un gruppo protetto, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione sul genocidio", afferma Donoghue. La giudice ha ricordato quando il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato "l'assedio completo" della Striscia di Gaza per combattere "animali umani". Una "situazione estremamente vulnerabile" quella della Striscia di Gaza dove c'è un rischio reale che la "situazione catastrofica possa peggiorare". Perché "centinaia di migliaia di persone vivono in condizioni disumane" e "ci vorranno anni per riprendersi a un'intera generazione di bambini traumatizzati", secondo la presidente, che ha evidenziato come "le persone vengono minacciate ogni giorno" e che "le strutture sanitarie vengono prese sotto attacco".

Erdogan plaude alla decisione della Corte dell'Aja

La Corte internazionale di giustizia è "profondamente consapevole della portata della tragedia umana" che si sta verificando nella Striscia di Gaza e nella regione ed è "profondamente preoccupata per la continua perdita di vite e per la sofferenza umana", ricordando che Sudafrica e Israele hanno firmato la Convenzione sul genocidio. Un pronunciamento in un'udienza che costituisce ancora una fase preliminare dell'intero iter e che aveva visto pronunciarsi a favore della decisione la maggior parte dei patron internazionali del mondo palestinese. Fra questi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che attendeva sin dalla richiesta avanzata da Citta del Capo che la Corte internazionale di giustizia riconoscesse come crimini le operazioni di Israele nella Striscia di Gaza. Proprio Anadolu, in tarda mattinata, ha diffuso le parole di Erdogan al termine della preghiera del venerdì a Istanbul. "Credo che arriveranno risultati positivi sia dalla Corte di giustizia sia dalla Corte penale internazionale", ha affermato Erdogan.

Cosa l'Aja ha imposto a Israele

Sebbene non si tratti di un pronunciamento definitivo, ma solo dell'ammissibilità del ricorso, per ora la Corte si limiterà a dare delle idnicazioni generali a Tel Aviv. Meno morti, tra la popolazione civile, e più aiuti per i palestinesi assediati nella Striscia di Gaza, ma nessuna richiesta di cessate il fuoco. Tra le misure richieste dalla Donoghue, anche di prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio dei palestinesi. La Corte afferma inoltre che Israele deve consentire immediatamente e in modo efficace l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, in particolare la fornitura dei servizi di base e dell'assistenza necessaria. La Corte obbliga Israele ad adottare ulteriori misure per proteggere i palestinesi, ma non gli ordina di porre fine alle operazioni militari nella Striscia di Gaza.