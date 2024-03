La denuncia di Hamas: "Israele blocca l'accordo per la tregua"

Da alcuni giorno sono in corso i negoziati a Doha con la mediazione di Stati Uniti, Qatar e Egitto per arrivare al cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Ma la strada è in salita. Secondo quanto riferito dal gruppo terroristico palestinese, la risposta di Tel Aviv alla proposta presentata dal gruppo palestinese in cambio di una tregua è "globalmente negativa" . La conferma è arrivata da Oussama Hamdane, responsabile del movimento: "I mediatori del Qatar ci hanno trasmesso ieri la posizione di Israele sulla nostra proposta: è globalmente negativa e non risponde alle aspirazioni del nostro popolo" .

Il rappresentante di Hamas non ha utilizzato troppi giri di parole: il no di Israele equivale a un passo indietro rispetto alle precedenti posizioni e potrebbe ostacolare i negoziati, tanto da “guidarli verso un punto morto” . La proposta dei miliziani palestinesi prevede una tregua di sei settimane e la liberazione di 42 ostaggi israeliani (donne, bambini, anziani e malati) in cambio di un numero fra 20 e 50 detenuti per ogni ostaggio rilasciato. Hamas ha inoltre invocato il ritiro dell’esercito di Tel Aviv da Gaza, nonché l’accesso degli aiuti umanitari.