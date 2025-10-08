Diretta | Israele ferma la nuova ondata della Flotilla: bloccate 9 imbarcazioni. Negoziati: si tratta a oltranza

Da Israele dure critiche a Greta Thunberg. L'attivista svedese sui social ha espresso solidarietà ai prigionieri palestinesi scrivendo che la loro sofferenza "non è un'opinione, ma un fatto di crudeltà sistematica e disumanizzazione. L'umanità non può essere selettiva. La giustizia non può avere confini". Nel post era allegata, tra le altre, l'immagine dell'israeliano Evyatar David, tenuto ancora in ostaggio a Gaza. Il ministero degli Esteri israeliano ha replicato: "L'ignoranza accecata dall'odio è di tendenza: Greta Thunberg ha pubblicato un post sui 'prigionieri palestinesì usando l'immagine dell'ostaggio israeliano Evyatar David, affamato, maltrattato e costretto dai palestinesi di Hamas a scavarsi la fossa", si legge nel post.