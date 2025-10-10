Israele ratifica l'intesa con Hamas. Scatta il cessate il fuoco a Gaza. Idf: "Ritiro delle truppe da Gaza entro le 12"

"Mi auguro che si possa arrivare alla costruzione di uno Stato palestinese, ci saranno resistenze iniziali israeliane ma credo che possa essere la migliore soluzione per preparare decenni di pace, non qualche settimana". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a 'Restart' su Rai3. "L'unica cosa certa oggi è il cessate il fuoco. Bisogna costruire la pace, così come noi vogliamo costruire uno Stato palestinese", ha spiegato. "Tutti sono favorevoli alla soluzione due popoli, due Stati e che vivano in pace. Noi siamo assolutamente favorevoli al riconoscimento di uno stato palestinese che bisogna costruire. Ovviamente non può essere governato dai terroristi di Hamas. Dev'esserci un rinnovamento della classe dirigente. Noi puntiamo sull'Anp, sui palestinesi della diaspora che possono tornare", ha aggiunto.