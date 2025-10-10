Israele ratifica l'intesa con Hamas. Scatta il cessate il fuoco a Gaza. Idf: "Ritiro delle truppe da Gaza entro le 12"

Primo concreto passo in avanti nel piano di pace di Trump per Gaza.Con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano (a maggioranza, con cinque ministri contrari dei partiti di destra di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich) è entrato subito in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina.
Tajani: "Soluzione due Stati la migliore per avere decenni di pace"
"Mi auguro che si possa arrivare alla costruzione di uno Stato palestinese, ci saranno resistenze iniziali israeliane ma credo che possa essere la migliore soluzione per preparare decenni di pace, non qualche settimana". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a 'Restart' su Rai3. "L'unica cosa certa oggi è il cessate il fuoco. Bisogna costruire la pace, così come noi vogliamo costruire uno Stato palestinese", ha spiegato. "Tutti sono favorevoli alla soluzione due popoli, due Stati e che vivano in pace. Noi siamo assolutamente favorevoli al riconoscimento di uno stato palestinese che bisogna costruire. Ovviamente non può essere governato dai terroristi di Hamas. Dev'esserci un rinnovamento della classe dirigente. Noi puntiamo sull'Anp, sui palestinesi della diaspora che possono tornare", ha aggiunto.
Merz, Germania valuta ripresa delle forniture militari a Israele
"Alla luce degli sviluppi sul campo, il governo tedesco rivedrà le sue pratiche di autorizzazione per l'esportazione di equipaggiamento militare che può essere utilizzato a Gaza". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in una nota. "Nel fare ciò, il governo tedesco segue un chiaro principio: la Germania sostiene l'esistenza e la sicurezza di Israele. Questo fa parte dell'essenza immutabile delle nostre relazioni. È un'espressione della nostra duratura responsabilità storica", ha detto ancora Merz, aggiungendo che "il governo tedesco è inoltre fermamente convinto che la soluzione dei due Stati offra le migliori prospettive per un futuro in cui israeliani e palestinesi possano vivere in pace e sicurezza durature"
Idf prevede di completare ritiro truppe da Gaza entro le 12
Le Forze di difesa israeliane prevedono di completare intorno a mezzogiorno il ritiro delle truppe verso le linee di schieramento concordate a Gaza, come parte dell'accordo con Hamas per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi. Lo riferisce Times of Israel. Entro 72 ore dal completamento del ritiro da parte dell'Idf, Hamas è pronta a rilasciare i 48 ostaggi in suo possesso, a partire dai 20 che si ritiene siano ancora vivi.
Medioriente: media, colpi su Khan Yunis dopo cessate il fuoco
Nonostante il cessate il fuoco dichiarato, entrato in vigore dopo mezzanotte, gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato un attacco all'alba di oggi sulla città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa.Il corrispondente di Wafa ha affermato che le forze israeliane hanno attaccato la zona di Al-Katiba, nel centro di Khan Yunis, con diversi colpi di artiglieria, in concomitanza con il sorvolo della città da parte dei droni.All'alba, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato un violento attacco aereo contro il centro di Khan Yunis.
Media: "Soldato Idf ucciso da cecchino Hamas dopo firma accordo"
Un soldato riservista dell'Idf è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas nella città di Gaza, secondo quanto annunciato dall'esercito. Lo rende noto il Times of Israel. L'attacco del cecchino è avvenuto dopo che i negoziatori israeliani e di Hamas avevano firmato un accordo in Egitto per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico a Gaza. Il cessate il fuoco previsto dall'accordo non era ancora entrato in vigore quando è stato sferrato l'attacco.
Scatta il cessate il fuoco a Gaza
Con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, entra in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Channel 12, spiegango che l'IDF si ritirerà alla Linea Gialla nelle prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore. La maggior parte dei ministri del governo ha votato a favore dell'accordo, compreso il ministro Ofir Sofer del partito di estrema destra Sionismo Religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Tutti gli altri ministri del partito si sono opposti all'accordo. Lo stesso hanno fatto tutti i membri del partito ultranazionalista Otzma Yehudit. Lo riferisce il Times of Israel.
Il governo israeliano ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti. Lo riferisce l'ufficio del premier. Cinque ministri dei partiti di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich hanno votato contro l'accordo, ma l'intesa è passata ugualmente poiché il governo aveva la maggioranza dei voti, come riferiscono i media israeliani