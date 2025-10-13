Diretta | Lukashenko: "Kiev può cessare di esistere come stato". Allarme Nato: "Missili russi possono raggiungere capitali europee"

Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno effettuato 570 attacchi contro 18 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Due persone sono state uccise e altre due ferite in un attacco con droni nel distretto di Polohy. Lo scrive l'agenzia d'informazione ucraina Ukrinform che cita il canale Telegram del capo dell'Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov. Le truppe russe hanno lanciato otto attacchi aerei su Mahdalynivka, Bilohiria, Uspenivka, Novouspenivske e Malynivka. Un totale di 357 droni di vario tipo hanno attaccato Stepnohirsk, Plavni, Stepove, Prymorske, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Novoandriivka, Charivne, Bilohiria, Malynivka e Novopavlivka. Inoltre, si sono verificati quattro attacchi Mlrs su Stepove, Mala Tokmachka, Malynivka e Poltavka, mentre 201 attacchi di artiglieria hanno preso di mira Stepnohirsk, Plavni, Stepove, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Malynivka, Shyroke, Mala Tokmachka, Novoandriivka, Charivne e Bilohiria. Sono state ricevute tre segnalazioni di danni ad abitazioni private, fabbricati agricoli e veicoli. In precedenza, l'agenzia aveva riferito che le truppe russe avevano attaccato un'auto con un drone nella comunità di Orikhiv, nella regione di Zaporizhia, uccidendo un uomo di 32 anni e ferendone altri tre.