Trump avverte l'Iran: "Accordo firmato domani, o ripartiranno le bombe. Vance in Pakistan"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si aspetta che "domani sera in Pakistan" sarà firmato l'accordo con l'Iran. Lo ha annunciato la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, rivelando in diretta tv di aver parlato con il capo della Casa Bianca. "Mi ha detto che si aspetta che l'Iran firmi un accordo domani sera in Pakistan e che tutti i punti sono stati ormai negoziati. Tuttavia, il presidente ha aggiunto che, se non firmeranno l'accordo, gli Stati Uniti faranno saltare in aria in Iran tutte le centrali elettriche e molto altro", ha dichiarato la giornalista. "Il presidente - ha proseguito - mi ha detto pochi istanti fa che dovrebbe essere una cosa 'rapidà perché il negoziato è concluso, che hanno cercato di tirarsi indietro sull'accordo ma ora non lo faranno più".