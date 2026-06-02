Teheran: "Scambio di messaggi con gli Usa sospeso da mesi". Rubio: "Fino a 6 giorni per una risposta dall'Iran"

Msc conferma che ieri la propria nave Sariska V è stata colpita da due proiettili nel porto di Um-Qasr, in Iraq. "Il primo impatto - spiega la società - è avvenuto mentre il pilota era a bordo durante la partenza della nave dal porto; il secondo ha colpito poco dopo l’area destinata all’equipaggio". Msc assicura che "tutti i membri dell’equipaggio sono al sicuro, illesi e hanno agito con eccezionale professionalità durante tutto l’incidente per mettere in sicurezza la nave e il suo carico. Secondo quanto riportato dai media locali, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha rivendicato la responsabilità dell’attacco in risposta alle azioni statunitensi contro la nave Lion Star"."Questa azione di ritorsione è del tutto ingiustificata sulla base delle accuse formulate dall’IRGC, poiché MSC è un vettore commerciale neutrale e non ha alcuna affiliazione con gli Stati Uniti o Israele", puntalizza l'armatore, che ricorda: "Fondata dal cittadino italiano Capitano Gianluigi Aponte, l’azienda ha sede legale e operativa in Svizzera ed è interamente di proprietà dei suoi figli, Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani e privi di altre cittadinanze". Msc esprime "profonda preoccupazione per questi attacchi non provocati e per il rischio che essi comportano per i propri marittimi innocenti e per il commercio marittimo essenziale nella regione".