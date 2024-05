Incursione ucraina nei cieli russi: la difesa di Putin abbatte un drone vicino a Mosca

Gli ucraini continuano ad attaccare in profondità nel territorio russo. Stando a quanto riferito dalle autorità della Federazione, un sistema di difesa aereo ha abbattuto un drone di Kiev sopra la città di Balashikha, vicino a Mosca. La caduta dei frammenti del velivolo avrebbe provocato il ferimento di due persone.

“ Il relitto ha danneggiato una casa occupata da una coppia di anziani, dalla loro figlia e dalla loro nipote. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ”, ha scritto su Telegram il sindaco Sergey Yurov. “ Anche in una strada vicina, i frammenti del velivolo hanno colpito due uomini. Uno di loro ha ricevuto assistenza medica sul posto. Il secondo è stato ricoverato con ferite moderate in un ospedale regionale; non è in pericolo di vita ”. Il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobyov ha specificato che l’abbattimento del drone è avvenuto attorno alle 21 locali e ha promesso che aiuterà a ricostruire l’abitazione danneggiata. Ha inoltre invitato i cittadini a non preoccuparsi: “ I residenti di Balashikha hanno potuto sentire le esplosioni. Vi prego di mantenere la calma, tutti i servizi stanno lavorando sul posto ”.

Separatamente, le forze di Kiev hanno colpito anche un gasdotto nel villaggio di Sovkhozny nella regione russa di Belgorod. Stando a quanto riferito dal governatore regionale Vyacheslav Gladkov, non ci sono state vittime e i servizi di emergenza sono già arrivati sul posto per effettuare le riparazioni. Domenica 26 maggio, invece, un drone ucraino ha colpito un radar nella città russa di Orsk, a ben 1.800 chilometri dal confine. Una fonte citata dall’Ukrainska Pravda ha affermato che si è trattato di “un nuovo record per il raggio di distruzione dei droni kamikaze”.

Mentre gli ucraini continuano a impiegare parte delle loro risorse per questi blitz oltre le linee nemiche, al fronte i russi stanno spingendo su Kharkiv. Inizialmente, era parso che le intenzioni del Cremlino fossero di stabilire solo una zona cuscinetto nella regione e mantenere i propri soldati nella cosiddetta “zona grigia”. Dopo due settimane di combattimenti, la terza città del Paese per Pil e fonte principale di gas naturale per Kiev è diventata bersaglio della “spallata finale” di Vladimir Putin.

Uno scenario, questo, che preoccupa gli alleati occidentali e ha generato dibattiti sul possibile invio di soldati in Ucraina e la rimozione delleimposte a Kiev sull’utilizzo delle armi inviate dal blocco Ue-Nato per attaccare direttamente il territorio russo, entrambe “ linee rosse ” fino ad ora non superate.