"Era un centro di Hamas". Raid delle Idf contro una scuola a Gaza. Almeno 100 morti

Ascolta ora 00:00 00:00

Almeno 100 persone sono rimaste uccise e altre decine ferite nell'attacco delle forze israeliane contro una scuola a Gaza, secondo quanto riportano oggi fonti mediche e di sicurezza del territorio palestinese. L'ufficio stampa del governo controllato da Hamas denuncia che le forze israeliane hanno attaccato la scuola Al-Tabeen, adibita a rifugio per gli sfollati, durante la preghiera del mattino.

Decine di persone sono morte nell'incendio provocato dai bombardamenti. Le forze israeliane hanno dichiarato di aver condotto un "attacco di precisione contro i terroristi di Hamas che operavano in un centro di comando e controllo nascosto nella scuola di Al Tabàeen, situata accanto a una moschea di Daraj Tuffah, usata come rifugio dai residenti di Gaza City".

Secondo una dichiarazione dell'Idf, gli agenti di Hamas si nascondevano nella scuola, da dove stavano "portando avanti operazioni terroristiche contro le forze delle israeliane e i cittadini israeliani". La dichiarazione afferma che l'IDF "ha effettuato molti attacchi per ridurre il rischio di danneggiare i civili" prima di lanciare l'attacco usando munizioni di precisione. Accusa inoltre Hamas di "violare sistematicamente il diritto internazionale e di operare da rifugi civili, mentre usa la popolazione come scudo umano".

La struttura, come quasi tutte le scuole di Gaza, è stata utilizzata come rifugio per le persone che sono state costrette a fuggire dalle loro case per via della guerra. L'attacco ha colpito senza preavviso al mattino presto, prima dell'alba, mentre le persone stavano pregando in una moschea all'interno della scuola, secondo Abu Anas, un testimone che ha lavorato per salvare gli sfollati.

"C'erano persone che pregavano, c'erano persone che si lavavano e c'erano persone al piano di sopra che dormivano, compresi bambini, donne e anziani", ha detto. "Il missile è caduto su di loro senza preavviso. Il primo missile e il secondo.