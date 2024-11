Esplosioni a Damasco: "In corso un golpe"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il conflitto nel conflitto in corso in Siria potrebbe avere degli esiti imprevisti: nell'ultima ora si inseguono, infatti, voci su un tentato golpe in quel di Damasco. Scontri tra fazioni filo-governative si starebbero verificando nella citta secondo quato riporta la Cnn Turk. Il presidente Assad - secondo alcune voci non confermate - potrebbe perfino trovarsi già in Russia.

Le notizie indicano che il generale Hossam Louka avrebbe lanciato l'offensiva, affrontando una violenta risposta da parte della 4a Divisione e delle forze di comando iraniane che mirano a reprimere il tentativo. Forti spari sarebbero stati uditi anche vicino al palazzo presidenziale, dove sarebbero in corso defezioni di massa.

A riportare con insistenza la notizia è la maggior parte dei media turchi, che pubblicano anche video di esplosioni e scontri nella capitale che, affermano, sarebbero legati all'ammutinamento di una parte dell'esercito. Secondo il portale del quotidiano vicino al governo Sabah, la televisione di Stato siriana avrebbe interrotto le trasmissioni ed è ignoto dove si trovino il presidente e la sua famiglia.

Sempre i media turchi riportano le parole del capo del governo di transizione siriano,, secondo cui i ribelli disarebbero pronti a lanciare un'operazione "su tre diversi fronti" per prendere il controllo della città di Tal Rifat, nel nord del Paese.