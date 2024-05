Israele prepara l'attacco: "Evacuare il centro di Rafah"

I riflettori continuano ad essere puntati su Rafah. Israele ha appena ordinato nuove evacuazioni dai quartieri centrali della città situata nel sud della Striscia di Gaza in vista di ulteriori operazioni militari in loco contro Hamas. Nello specifico, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno chiesto ai residenti dei quartieri centrali di abbandonare l’area, minacciando lo sfollamento di altre centinaia di migliaia di persone. E questo nonostante due funzionari israeliani abbiano riferito ai media di Tel Aviv che Yahya Sinwar, leader del gruppo filo palestinese, non si nasconderebbe a Rafah.

Cosa succede a Rafah

Cresce, dunque, l’attesa per un’escalation in quel di Rafah. Secondo quanto riportato dal Guardian, le recenti istruzioni ai residenti suggeriscono che un'offensiva imminente porterà l'Idf nel centro della città, minacciando la distruzione e lo sfollamento di molti altri civili. Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha rispedito al mittente le pressioni di Washington per respingere un attacco a Rafah, affermando che Hamas ha basato lì la maggior parte dei suoi massimi leader e delle forze rimanenti.

Il tenente colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'Idf, ha diffuso un elenco delle nuove zone che devono essere sgomberate: i campi di Rafah e Shaboura e i quartieri di Geneina e Khirbat al-Adas. La settimana scorsa, l'Idf aveva emesso un avviso di evacuazione simile per la periferia orientale di Rafah, prima di invadere la zona.

I civili, ha scritto il Times of Israel sono stati chiamati a spostarsi in una " zona umanitaria " designata e ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. Adraee ha inoltre messo in guardia i palestinesi dall'avvicinarsi al confine israeliano. Le ultime mosse sono arrivate dopo che il gabinetto di sicurezza ha votato giovedì sera per approvare un'espansione " misurata " delle operazioni dell'Idf a Rafah.

Nuove operazioni militari di Israele

Le Forze di difesa israeliane hanno affermato che si stanno spostando anche in un'area nel nord di Gaza dove ritengono che si trovino esponenti di Hamas. Adraee ha detto ai palestinesi delle città di Jabaliya e Beit Lahiya e delle aree circostanti di lasciare le loro case e dirigersi verso i rifugi nella parte occidentale della città di Gaza, avvertendo che le persone si trovano in " una pericolosa zona di combattimento " e che Israele sta per colpire con " grande forza ".

Nel frattempo la caccia ai massimi leader di Hamas prosegue. I due funzionari citati dalla stampa israeliana non sono stati in grado di dire con certezza dove si trovi attualmente Sinwar, ma hanno riportato recenti valutazioni dell'intelligence che collocano il capo del gruppo in tunnel sotterranei nell'area di Khan Younis, circa cinque miglia a nord di Rafah. Un terzo funzionario, israeliano, ha affermato che Sinwar è ancora a Gaza.

Le Idf hanno ucciso negli ultimi mesi il vice comandante dell'ala militare di Hamas Marwan Issa – considerato il leader n. 3 di Hamas a Gaza – insieme ad altri comandanti.

Ma Sinwar e il suo vice, il capo dell’ala militare, sono rimasti nascosti, nonostante le ripetute affermazioni da parte di funzionari israeliani secondo cui l’Idf si stava avvicinando a loro.