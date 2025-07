Flotta di navi russe passa al largo della Sicilia e la Nato invia un aereo antisommergibile da Sigonella

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio, un piccolo convoglio navale russo ha attraversato il Canale di Sicilia in direzione est, attirando l’attenzione degli osservatori militari. Il gruppo era composto dalla nave cargo Sparta, dalla petroliera General Skobelev e dalla corvetta missilistica Boiky, appartenente alla classe Steregushchiy — unità progettate dall'Almaz Central Marine Design Bureau e costruite a partire dai primi anni 2000 nei cantieri di San Pietroburgo e Komsomolsk sull'Amur.

Secondo quanto documentato da Itamilradar, la flottiglia è entrata nel Mediterraneo alle 22:27 di lunedì, effettuando una successiva sosta per rifornimenti tra le 5:00 e le 11:45 al largo delle coste marocchine, con tutta probabilità con l’assistenza della nave cisterna russa Vyazma. Sebbene tutte le navi abbiano formalmente indicato Port Said, in Egitto, come destinazione ufficiale, gli analisti ritengono più verosimile che siano dirette al porto siriano di Tartus. Qui, infatti, la Russia non dispone più di una base navale permanente e si affida a ormeggi temporanei e operazioni di rifornimento in alto mare. È in questo contesto che ha preso forma il soprannome “Syrian Express”, attribuito a questi viaggi navali utilizzati per il trasporto regolare di materiali e supporti militari tra la Russia e la Siria, soprattutto negli ultimi mesi.

Questa mattina, in risposta al movimento del convoglio, un velivolo ATR P-72A dell’Aeronautica Militare italiana (matricola MM62281) è decollato dalla base di Sigonella per una missione di sorveglianza marittima. L’aereo ha già monitorato la presenza delle navi russe nel Mediterraneo nei giorni precedenti, segno di una crescente attenzione NATO alle attività navali di Mosca nel bacino.