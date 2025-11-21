Ft: "Gli Usa chiedono a Kiev di accettare la pace entro il 27 novembre". Raid russo su Zaporizhzhira: 5 morti

La diplomazia attorno al conflitto tra Russia e Ucraina sta lavorando a pieno regime. Il presidente Usa Donald Trump ha chiesto a Kiev di accettare il suo piano di pace entro i prossimi sei giorni, ma la proposta è stata definita dal governo del Paese invaso come "assurda e inaccettabile".La settimana prossima, il leader statunitense sentirà Zelensky al telefono per discutere della questione. Intanto, dal Cremlino hanno fatto sapere che il presidente ucraino non ha dato indicazioni sulla sua disponibilità a trattare. Nel frattempo, non si fermano i raid da parte di entrambi gli schieramenti del fronte.
Bild: Merz cancella appuntamento per colloqui con Trump e Zelensky
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha annullato con breve preavviso alcuni appuntamenti.Come ha appreso Bild dalla cancelleria, il cancelliere ha chiesto al suo capo di gabinetto, Thorsten Frei (CDU), di presentarsi a un appuntamento al suo posto a causa di "discussioni interne e telefonate programmate riguardanti la situazione in Ucraina". È stato inoltre affermato che i dettagli delle successive telefonate sarebbero stati resi pubblici solo "in consultazione con le parti coinvolte". Secondo Bild, Merz parlerà, tra gli altri, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo i media tedeschi, sono previsti colloqui anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer.
Media: telefonata Trump-Zelensky la prossima settimana
Volodymyr Zelenskyy e Donald Trump terranno una chiamata la prossima settimana. Lo riporta Sky News citando fonti Ue. "Prima di allora, il presidente ucraino consulterà sulla questione i leader di Regno Unito, Francia, Italia e Germania", aggiunge il media britannico.
Axios: in piano garanzie di sicurezza per Kiev come articolo 5 della Nato
Il piano di pace Usa per l'Ucraina include una garanzia di sicurezza modellata sull'articolo 5 della Nato, che impegnerebbe gli alleati statunitensi ed europei a trattare un attacco all'Ucraina come un attacco all'intera "comunità transatlantica". E' quanto emerge da una seconda bozza del piano, diffusa da Axios che gli Usa hanno presentato agli ucraini. Si afferma che qualsiasi futuro "attacco armato significativo, deliberato e sostenuto" da parte della Russia contro l'Ucraina "sarà considerato un attacco che minaccia la pace e la sicurezza della comunità transatlantica" e che Usa e alleati risponderanno di conseguenza.
Umerov: "Confronto con Usa su piano ma da Kiev ancora nessuna valutazione"
"Attualmente, mentre a Kiev continua il lavoro con la delegazione americana, stanno circolando indiscrezioni sul contenuto delle consultazioni. Chiarisco che, durante la mia visita negli Stati Uniti, il mio compito era tecnico: organizzare gli incontri e preparare i colloqui". Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov, citato da Rbc Ukraine, in merito al piano di pace americano, aggiungendo di non aver rilasciato alcuna valutazione o, tanto meno, approvato alcun punto, come invece suggerito da alcuni media statunitensi. Umerov ha aggiunto che questo non rientra nelle sue competenze e non corrisponde alla procedura. "Stiamo esaminando attentamente tutte le proposte dei nostri partner, aspettandoci lo stesso atteggiamento corretto nei confronti della posizione ucraina. Le notizie sui media riguardo a presunti 'accordì o 'rimozioni di puntì non hanno nulla a che fare con la realtà. Sono esempi di informazioni non verificate, emerse al di fuori del contesto delle consultazioni", ha sottolineato Umerov. Il segretario ha anche dichiarato che Kiev sta esaminando con attenzione le proposte dei partner, mantenendo invariabili i principi fondamentali: sovranità, sicurezza delle persone e una pace giusta.
A Kiev incontro tra delegazioni Usa e Ue sul piano
Si terrà questo pomeriggio a Kiev, a quanto si apprende da fonti europee, un incontro tra una delegazione Usa e la delegazione Ue di stanza nella capitale ucraina. Le stesse fonti non hanno chiarito la formazione della delegazione Usa. In questi giorni a Kiev sono presenti alti funzionari del Pentagono.
Bild: bilancio vittime attacco russo a Ternopil sale a 31
È salito a 31 il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo del 19 novembre a Ternopil, nell'Ucraina occidentale. Lo riporta Rbc-Ukraine citando la polizia, secondo cui oggi, sul luogo delle operazioni, sono stati trovati sotto le macerie di una casa distrutta i corpi senza vita di una donna e due bambini.
Wsj: leader europei lavorano a un contro-piano per la pace
I leader dell'Unione Europea stanno lavorando a un piano alternativo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui i funzionari europei stanno cercando di convincere Kiev a sostenere la bozza del loro documento, che, secondo l'Ue, prevede condizioni più favorevoli per l'Ucraina. Secondo il Wsj l'Europa spera di avere il piano pronto entro pochi giorni, ma Kiev finora non si è impegnata a parteciparvi.
Orban: "Prossime 2-3 settimane cruciali per il piano di pace Usa"
Dopo la conferma ufficiale dell'esistenza del piano di pace americano in 28 punti per l'Ucraina "le prossime 2-3 settimane saranno cruciali". Lo ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orban durante un programma radiofonico, citato dai media locali. "Si avranno le prime reazioni ufficiali" alla proposta, ha spiegato, e "qualcosa inizierà a prendere forma. Il vertice di pace di Budapest si sta avvicinando".
Von der Leyen: "Parlerò con Zelensky del piano Usa"
"Fin dal primo giorno, siamo stati al fianco dell'Ucraina e insieme difendiamo i principi della Carta delle Nazioni Unite, e abbiamo lavorato intensamente con il presidente Zelensky e la Coalizione dei volenterosi per una pace giusta e duratura. E questo è un processo in corso. Ieri, è stato reso pubblico un piano in 28 punti. Discuteremo la situazione sia con i leader europei che con i leader qui a margine del G20. Sentirò anche il presidente Zelensky per discutere la questione". Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa al G20 con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, in merito al piano di pace Usa in 28 punti. "Importante è il principio chiave che abbiamo sempre sostenuto: niente sull'Ucraina senza l'Ucraina", aggiunge.
Raid russo su Zaporizhzhia, cinque morti
Cinque persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in un attacco sferrato ieri sera dalle forze russe a Zaporizhzhia. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare della regione Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Il raid è stato effettuato sul distretto di Shevchenkivskyi, colpendo il mercato e danneggiando chioschi commerciali, negozi e alcune abitazioni.
Financial Times: Usa chiedono a Kiev di accettare il piano di pace entro il 27 novembre
L'amministrazione Trump sta facendo pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy affinché accetti il piano di pace in 28 punti entro il giorno del Ringraziamento, il 27 novembre. Lo scrive il Financial Times, citando funzionari di Kiev secondo cui i negoziatori statunitensi stanno insistendo perché il documento venga firmato nella versione attuale. L'obiettivo degli Usa, hanno aggiunto, è presentare l'accordo a Mosca entro la fine di novembre e a concludere il processo entro l'inizio di dicembre.
Kiev: abbattuti nella notte 95 droni russi
Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto nella notte 95 droni russi nel nord, nel sud e nell'est del Paese. Lo riferisce l'aeronautica di Kiev, citata da Rbc Ukraine, secondo cui Mosca ha attaccato con 115 droni di vari tipi. 19 droni, hanno aggiunto i militari ucraini, hanno colpito 12 località, mentre frammenti di droni sono caduti in quattro località.
Cremlino: non informati su disponibilità di Zelensky a negoziare piano Usa
La Russia non ha ancora ricevuto informazioni sulla disponibilità di Volodymyr Zelenskyy a tenere un incontro per discutere il piano Usa per mettere fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. "Mosca non è ancora stata informata sul consenso di Zelensky a negoziare su un piano di pace", ha affermato,
Mosca: abbattuti 33 droni ucraini stanotte su regioni russe
Abbattuti 33 droni ucraini stanotte sulle regioni russe dalle forze di difesa area di Mosca. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il ministero della Difesa russo.