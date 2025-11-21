Ft: "Gli Usa chiedono a Kiev di accettare la pace entro il 27 novembre". Raid russo su Zaporizhzhira: 5 morti

"Attualmente, mentre a Kiev continua il lavoro con la delegazione americana, stanno circolando indiscrezioni sul contenuto delle consultazioni. Chiarisco che, durante la mia visita negli Stati Uniti, il mio compito era tecnico: organizzare gli incontri e preparare i colloqui". Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov, citato da Rbc Ukraine, in merito al piano di pace americano, aggiungendo di non aver rilasciato alcuna valutazione o, tanto meno, approvato alcun punto, come invece suggerito da alcuni media statunitensi. Umerov ha aggiunto che questo non rientra nelle sue competenze e non corrisponde alla procedura. "Stiamo esaminando attentamente tutte le proposte dei nostri partner, aspettandoci lo stesso atteggiamento corretto nei confronti della posizione ucraina. Le notizie sui media riguardo a presunti 'accordì o 'rimozioni di puntì non hanno nulla a che fare con la realtà. Sono esempi di informazioni non verificate, emerse al di fuori del contesto delle consultazioni", ha sottolineato Umerov. Il segretario ha anche dichiarato che Kiev sta esaminando con attenzione le proposte dei partner, mantenendo invariabili i principi fondamentali: sovranità, sicurezza delle persone e una pace giusta.