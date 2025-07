Fuoco su Gaza, sfollati uccisi in un accampamento

"Ero in ufficio a lavorare e mi sono alzato per andare a prendere un mate con padre Yusuf. In quel momento è arrivato il colpo: la porta è saltata, se fossi stato ancora seduto alla mia scrivania probabilmente sarei morto. È stato un colpo fortissimo. Per fortuna la maggior parte delle persone erano dentro, i bambini grazie a Dio erano dentro: lo dicevamo da giorni, state dentro. Si usciva solo per andare al bagno, per lavare i panni e per poco altro. La croce che è stata centrata è molto grande: i frammenti sono arrivati in tutto il cortile. Chi era fuori è stato colpito. Purtroppo tre persone sono state ferite a morte. Io alla gamba, ma sono riuscito a uscire: tutti gridavano, erano terrorizzati". È il racconto di padre Gabriel Romanelli, parroco della Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, colpita la scorsa settimana da un raid israeliano, che ha causato la morte di 3 persone e diversi feriti tra cui anche lui stesso. Nell'intervista a Repubblica, padre Romanelli spiega che a Gaza "non esiste alcun altro colore" al di fuori della zona rossa: "Nessun posto è sicuro". "Non ci avevano detto niente: eravamo già stati colpiti, nel dicembre del 2023, i colpi sparati nel cortile avevano ucciso due donne. Poi delle schegge, dei colpi vicini: ma nulla di simile a quello che è successo giovedì".