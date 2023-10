Gaza bombardata nella notte. Ultimatum di Israele: "Via dal nord della Striscia in 24 ore" | La diretta

Nuova notte di bombardamenti a Gaza. L'aviazione israeliana ha condotto diversi raid sulla Striscia, colpendo soprattutto Gaza City e Bureij, rispettivamente nel nord e nel centro dell'exclave. Gli obiettivi colpiti sono 750, tra cui depositi di armi, grattacieli, postazioni militari e appartamenti di alti ufficiali di Hamas. Le vittime palestinesi sarebbero una trentina. Inoltre, l'Idf ha fatto sapere che l'unità d'elite Flottilla 13 è stata schierata già il 7 ottobre nei dintorni del kibbutz di Sufa. Nel corso delle operazioni nel territorio dello Stato ebraico, soldati del corpo speciale avrebbero portato in salvo 250 ostaggi ed eliminato 60 terroristi di Hamas. Le forze armate israeliane hanno anche aggiornato il bilancio delle vittime tra le loro fila: da sabato 7 ottobre a oggi, i soldati caduti sono 257.

Nelle prime ore del mattino, l'esercito israeliano ha chiesto " l'evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case a sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell'area a sud di Wadi Gaza ", un corso d'acqua situato a circa 10 chilometri a sud della città. " Sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà ", ha aggiunto l'Idf. L'ultimatum scadrà entro 24 ore. Potrebbe essere un segnale dell'imminenza dell'offensiva di terra. Le forze armate israeliane hanno inoltre raccomandato di non avvicinarsi " alla zona della barriera di sicurezza di Israele " e ha ricordato ai palestinesi che i terroristi di Hamas li usano come scudi umani, nascondendosi nei tunnel che passano sotto le case o in edifici popolati da civili.

Hamas: "Ultimatum è propaganda". Inizia l'esodo dei civili

Il ministero dell'Interno di Hamas a Gaza ha invitato i cittadini del nord della Striscia a rimanere nelle loro case, definendo "propaganda" e "guerra psicologica" l'invito dell'esercito israeliano a evacuare in 24 ore. Molte migliaia di civili, però, si sono messi in marcia verso sud. Fonti locali riferiscono che chi non possiede un mezzo di trasporto si sta allontanando da Gaza City a piedi, con solo qualche bagaglio. Medici e pazienti dell'ospedale al-Quds resteranno nella zona di pericolo, vista la mancanza di ambulanze e di soluzioni adeguate per il ricovero dei malati più gravi.

L'Onu chiede la revoca dell'evacuazione

Secondo le Nazioni Unite, ricollocare 1.1 milioni di sfollati a sud del Wadi Gaza avrebbe conseguenze devastanti a livello umanitario. Il portavoce del segretario generale dell'organizzazione, Stéphane Dujarric, ha dunque chiesto a Israele di revocare l'ultimatum. Al momento, nella Striscia sono 400mila le persone che hanno abbandonato le proprie case a seguito dei bombardamenti.

Il Palazzo di vetro ha comunque spostato a sud il centro operativo e il personale dell'Unrwa, l'agenzia di soccorso Onu per i rifugiati palestinesi. Le Nazioni Unite riferiscono anche che sono oltre 200mila i civili che hanno trovato rifugio in 92 scuole dell'Unrwa, strutture che " non devono essere attaccate in accordo con le leggi internazionali ".

I terroristi invocano una "giornata della rabbia"

Hamas ha rinnovato il suo appello alla mobilitazione del mondo arabo in una "giornata della rabbia", per mostrare solidarietà verso la causa palestinese e fermare " i piani israeliani per giudaizzare Gerusalemme e Al-Aqsa ". Kaleed Meshaal, a lungo parte del politburo dell'organizzazione, ha chiesto agli arabi di tutto il mondo di scendere per le strade e protestate contro la morte dei civili a Gaza.

Le autorità israeliane hanno raccomandato ai propri concittadini all'estero e a tutti gli ebrei di prestare attenzione ed evitare di avvicinarsi a manifestazioni che potrebbero diventare violente. Si temono disordini anche nella Città Vecchia di Gerusalemme, visto che Hamas ha chiesto agli arabi israeliani di riunirsi nel complesso di Al-Aqsa, sul Monte del Tempio, per impedire agli israeliani di "profanarlo".

Scontri in Cisgiordania

Il ministero della Sanità palestinese ha riferito che, da sabato scorso, gli scontri tra le autorità israeliane e la popolazione della Cisgiordania hanno provocato 36 morti e 650 feriti. Scontri armati tra giovani palestinesi e forze di sicurezza di Tel Aviv si sono registrati a Jenin e Qabatiya, in risposta alla campagna di raid e arresti iniziata da Israele.

Israele: "Combattiamo terroristi, non i palestinesi"

Il portavoce dell'Idf Daniel Hagari ha commentato l'ordine di evacuare il nord della Striscia, sottolineando che " stiamo combattendo un gruppo terroristico, non la popolazione di Gaza. Vogliamo che i civili non subiscano danni, ma non possiamo convivere con il dominio di Hamas-Isis vicino al nostro confine ". Il contrammiraglio ha spiegato che l'esercito vuole minimizzare i danni alla popolazione civile e che lo spostamento dei civili a sud permetterà alle forze armate " libertà di azione e di aggravare il danno " contro l'organizzazione terroristica.

L'Egitto al lavoro per la de-escalation

Il giornale qatarino Al-Araby, citando una fonte di "alto livello", ha riferito che l'Egitto sta lavorando all'organizzazione di un vertice urgente in Giordania, per fermare l'escalation di guerra tra Hamas e Israele. Invitati, per ora, Turchia, Qatar e Giordania, a cui si aggiunge il segretario di Stato americano Antony Blinken. Sarebbero in corso trattative per coinvolgere altre parti, ma non è ancora chiaro se all'incontro ci saranno anche Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Washington Post: "Israele ha usato il fosforo bianco"

Secondo il giornale americano, che riporta un'analisi di Human Rights Watch, Tel Aviv avrebbe bombardato la Striscia di Gaza usando munizioni al fosforo bianco, un'arma controversa che può provocare gravi danni se usata contro i civili. La denuncia del quotidiano si riferisce ad un video che ha fatto il giro dei social mercoledì.