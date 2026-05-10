Gaza, la Cpi esclude il genocidio: “Sconsiderato procedere per la pressione pubblica, indagini continuiamo”

E ora come la mettiamo con la storia del genocidio? Piazze, comizi politici, violenze commesse in nome di quanto successo a Gaza, che per molti poteva avere un solo nome, appunto, quello di Genocidio. Per la prima volta dopo quasi un anno, il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, rompe il silenzio dopo essersi temporaneamente fatto da parte dal suo ruolo alla Corte in seguito a un’indagine delle Nazioni Unite sulle accuse di cattiva condotta sessuale mosse nei suoi confronti.

Khan, infatti, ammette: non ci sono prove sufficienti per accusare i leader israeliani di genocidio a Gaza: “Sarebbe sconsiderato procedere solo per la pressione pubblica, continuiamo a indagare”, ha detto un’intervista esclusiva a Zeteo. Gli stessi politici di sinistra che considerano la CPI come massimo ordine per la giustizia internazionale, così come le varie Francesca Albanese, allora ora dovrebbero fare mea culpa ed eliminare la parola genocidio dal loro vocabolario in riferimento ai fatti di Gaza. Ma non lo faranno, perché quell’unica narrazione cui abituato il loro pubblico non prevede alcuna scusa, errore o retromarcia.

Questo in virtù del fatto che il termine genocidio hanno cominciato a usarlo già pochi giorni dopo quel maledetto 7 ottobre. Ma nessuno ricorda (o vuole ricordare) che sui social già l’ ottobre circolava l’#genocide.

La propaganda contro israele era già stata ordita, la comunicazione pianificata, gli attivisti reclutati. Hamas sapeva benissimo che dopo quel pogrom avrebbe dovuto ingerire la narrazione, e sono stati abilissimi nel realizzare il loro piano.