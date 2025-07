Gaza, al via l'attacco aereo e terrestre di Israele a Deir al-Balah. Migliaia in fuga

L'esercito israeliano (Idf) afferma che i suoi attacchi aerei al porto yemenita di Hodeida hanno distrutto "le infrastrutture militari del regime terroristico Houthi". Tra gli obiettivi figurano "attrezzature ingegneristiche impiegate per ripristinare le infrastrutture portuali, serbatoi di carburante e imbarcazioni utilizzate per attività militari e attacchi contro lo Stato di Israele e navi nella zona marittima vicino al porto", ha affermato l'esercito, "abbiamo individuato continue attività e tentativi da parte delle forze del regime terroristico Houthi di ripristinare l'infrastruttura terroristica nel porto; pertanto, i componenti utilizzati per promuovere questa attività sono stati presi di mira".