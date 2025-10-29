Gaza, tregua sempre più in bilico: 65 morti nei raid. Hamas uccide un soldato israeliano

La fragile tregua tra Israele e Hamas vacilla dopo una nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Un soldato israeliano è stato ucciso a Rafah e, in risposta, Tel Aviv ha lanciato una serie di raid che hanno causato almeno 65 morti, secondo fonti locali.Mentre Hamas nega di aver violato il cessate il fuoco, il presidente statunitense Donald Trump tenta di contenere le tensioni, assicurando che la tregua “non è in pericolo” ma giustificando le reazioni israeliane. La situazione resta estremamente tesa sul terreno.
E' salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi.
Israele, un soldato ucciso ieri da Hamas nella Striscia
Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che un riservista è stato ucciso ieri pomeriggio in "un attacco condotto da terroristi palestinesi" contro le truppe di stanza nell'area di Rafah, nel sud Striscia di Gaza. Lo riportano i media dello Stato ebraico.
Il soldato ucciso è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, dell'insediamento di Neria in Cisgiordania. Secondo un'indagine iniziale delle Idf, i terroristi hanno usato lanciarazzi e sparato con cecchini contro le forze che operavano nel quartiere di Jenina. Hamas ha respinto ieri le accuse secondo cui i suoi combattenti avrebbero attaccato le truppe israeliane, promettendo di rispettare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Israele.
Trump, il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che "nulla" metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele "dovrebbe reagire" se i suoi soldati venissero uccisi. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchi aerei ieri nonostante il cessate il fuoco in corso, dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le sue truppe e violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. "Hanno ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire", ha detto Trump ai giornalisti sull'Air Force One.
La Protezione civile nella Striscia di Gaza ha dichiarato che almeno 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani di ieri sul territorio palestinese, aggiornando un precedente bilancio di fonti mediche.