"Giovani strumentalizzati e inconsapevoli": la lettera da Israele che stronca i manifestanti pro Gaza

Una testimonianza diretta che racconta cosa sta succedendo in Israele. Uno spaccato reale del terrore provato sulla pelle da migliaia di civili che si trovano, ormai da mesi, a fronteggiare un orrore quotidiano. Mentre i riflettori sono puntati sulla Striscia di Gaza, dove le Forze di difesa israeliane (Idf) sono impegnate a neutralizzare Hamas, nel nord del Paese i missili di Hezbollah piovono sulle case di cittadini inermi. Lo racconta alla perfezione Angelica Edna Calo Livne, professoressa dell'Università di Tel Hai, in una lettera arrivata in Italia e spedita dall'epicentro delle tensioni. In poche righe, la signora Angelica ha rivolto un appello agli attivisti pro palestinesi che manifestano negli atenei italiani.

La lettera da Israele

" Vorrei che le mie parole arrivassero a più persone possibile, ma specialmente ai miei colleghi docenti delle università e ai loro ignari studenti. Vi scrivo da una stanza blindata a un chilometro e 200 metri dal Libano, davanti alle cittadine di Rmesh, Marun el Ras e Yarun da dove in questo preciso momento Hezbollah lanciano missili mortali sulla mia casa nel Kibbuz Sasa in Israele ": inizia così la missiva rivolta implicitamente ai manifestanti universitari italiani (e non solo a loro). L'obiettivo della lettera è semplice: far capire ai dimostranti quanto possano essere strumentalizzate le loro azioni e richieste. " Vi scrivo affinché le studentesse incatenate davanti alla Sapienza, dove ho studiato sociologia quasi cinquant’anni fa, e gli altri studenti che si aggregano alle manifestazioni pro pal capiscano per chi stanno dimostrando, affinché si rendano conto del grado di strumentalizzazione delle quali sono ignare vittime ", si legge nel dispaccio della professoressa.

Il senso delle proteste che stanno scuotendo gli atenei occidentali è incomprensibile agli occhi di sente e vede missili sfrecciare tra le nuvole. Non a caso, in riferimento alla vicenda che coinvolge i manifestanti della Sapienza di Roma, l'opinione della professoressa Livne è emblematica: " Manifestano affinché la loro università e gli altri atenei italiani interrompano gli accordi scientifici con le università israeliane. Quelle dove noi, fianco a fianco con i nostri colleghi arabi cristiani e musulmani pubblichiamo ogni anno, centinaia di ricerche innovative in campo medico, biologico, umanistico, pedagogico, ricerche di fisica e matematica. Manifestano, inneggiando a morte e distruzione, fomentati da un odio insano e inspiegabile, a favore dei terroristi di Hamas – esseri inumani e satanici che dall’alba del 7 ottobre 2023 hanno perpetrato crimini inenarrabili su neonati, donne incinte, vecchi e ragazzi, perfino sui loro animali domestici ".

"Giovani inconsapevoli"

I protagonisti delle manifestazioni sono stati definiti " giovani inconsapevoli e sprovveduti ". " Questi giovani devono sapere che coloro che sono accorsi ad aiutare i loro coetanei, bombardati e massacrati che erano al Festival Nova, hanno trovato un campo sterminato di corpi smembrati, cadaveri di ragazze della loro età sul quale la scientifica ha rilevato più di 40 tipi diversi di sperma. Perché coloro per cui queste giovani si battono “valorosamente”, hanno violentato anche i cadaveri, si sono filmati e hanno diffuso i loro scellerati video ", si legge nella lettera.

Non manca un passaggio che spiega cosa sta accadendo nelle università israeliane: "Fate sapere agli studenti e ai miei colleghi delle Università italiane e magari anche a quelli della Columbia University, che hanno firmato il documento contro i rapporti con Israele, che all’Università di Tel Hai, dove io insegno, non si puà entrare perché è bombardata giornalmente dagli Hezbollah che annunciano ogni giorno che ci sarà un altro 7 ottobre. Mostrate loro le immagini dei bambini di Beeri, di Nir Oz e degli altri kibbuzim del sud di Israele, rapiti in motocicletta e gettati in pasto ai loro coetanei nelle piazze di Gaza, che li hanno lapidati al grido di Allah Uakbar e Itbach El Yahud- Allah è Grande e Morte all'Ebreo ".

"Offesa all'umanità"

Il risultato, prosegue la missiva, è una protesta populista: " All’indomani del 7 ottobre, sono iniziate la manifestazioni contro Israele e, in risposta alle atrocità perpetrate da Hamas verso i civili israeliani, la leadership propal ha escogitato l’ennesimo metodo populistico di conquista dei cuori buoni degli italiani adottando spudoratamente la parola “genocidio” lo slogan perfetto per distocere la verità, per camuffare l’intento di cancellare con la forza tutti i cittadini israeliani from the river to the sea da un fazzolettino di terra, invisibile sulle carte geografiche, riconosciuto nel 1947 dall’ONU, come Stato, accanto allo Stato palestinese che i leaders hanno preferito non creare mai per poter sfruttare le ingenti donazioni da tutto il mondo a scopi personali e creare una bomba a orologeria di civili palestinesi scudi umani ".