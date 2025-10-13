Il pianista, il soldato, lo studente: chi sono gli ostaggi liberati da Hamas

Dopo quasi 800 giorni l'agonia delle famiglie degli ostaggi è finita. Tutto Israele attendeva questo momento. Gli ultimi 20 rapiti ancora in vita - dei 251 catturati il 7 ottobre 2023 - sono tornati in libertà. Una situazione infernale per i cari delle vittime. Ogni giorno hanno sperato in un miracolo e ora eccoci qui: la tregua è arrivata e Hamas ha rilasciato i suoi prigionieri. Al momento sono state recuperate 204 persone. Durante il cessate il fuoco del novembre 2023 ne sono state recuperate 138 ancora vive, mentre 55 sono stati i corpi senza vita riportati in Israele dall'esercito di Tel Aviv. Poi ci sono state le fughe, infatti ben tre ostaggi sono riusciti a fuggire dai miliziani islamici. Mentre grazie alle operazioni dell'Idf, otto dei rapiti sono stati liberati. Oggi sono tornati a casa gli ultimi venti.

Chi sono gli ostaggi liberati oggi

Matan Angrest, 22 anni. Soldato dell'Idf in servizio durante l'attacco del 7 ottobre.

Ariel e David Cunio, 28 e 34 anni, catturati dalle milizie insieme alle compagne e alle figlie - poi liberate durante uno scambio di ostaggi - mentre si trovano nel kibbutz Nir Oz.

Gali e Ziv Berman, 27 anni, fratelli gemelli. Rapiti a Kfar Aza. Ziv aveva inviato un messaggio a un amico prima di essere portato via dai terroristi.

Elkhana Bobot, 36 anni. Rapito durante il rave party Nova.

Rom Bravlaski, 21 anni. Militare dell'Idf in licenza. Era una guarda privata durante l'evento, mentre aiutava un ferito a terra è stato colpito da un proiettile e portato via.

Nimrod Cohen, 20 anni, carrista. Catturato mentre si trovava su un blindato.

Evyatar David e Guy Gilboa-Dalal, 24 anni, amici che hanno partecipato al rave party Nova. Durante uno scambio di ostaggi sono apparsi in un video di Hamas.

Maxim Herik, ucraino di 37 anni. È andato a trovare i suoi genitori la settimana prima dell'attacco. Poi è stato rapito.

Heitan Horn, 38 anni, catturato insieme al fratello Yair.

Omri Miran, 48 anni. Preso insieme alla moglie e ai figli.

Bar Kuperstein, 23 anni, Sergev Kalfon, 27, Yosef Ohana e Alon Ohel, entrambi di 24 anni, sono stati tutti catturati durante il festival Nova.

Eitan Mor, 25 anni. È un'altra delle guardie private del rave party.

Matan Zangauker, 25 anni, preso nel kibbutz Nir Oz.

Aviatan Or, 32 anni, rapito con la sua ragazza. La donna era stata liberata dai soldati di Tel Aviv durante uno dei raid a Gaza.

