Guerra Israele-Hamas, battaglia e blackout all'ospedale al-Shifa Gaza | La diretta

Da 36 giorni Israele è in guerra contro Hamas. Nelle ultime ore l'esercito israeliano si è scontrato con i terroristi di Hamas vicino all'ospedale Al Shifa, a Gaza City, attualmente in blackout sotto al quale si nasconderebbe il leader dell'organizzazione sulla Striscia, Yahya Sinwar. Qui ieri è stata registrata una forte esplosione: il portavoce delle Forze di difesa israeliane in lingua araba, Avichay Adraee, sostiene che un razzo palestinese abbia colpito la struttura; Hamas, invece, punta il dito contro l'aviazione di Tel Aviv. La battaglia nell'exclave palestinese continuerà a lungo: secondo i media israeliani, le Idf si starebbero preparando per un anno di combattimenti che porteranno, una volta terminati, all'instaurazione di un nuovo governo sulla Striscia di Gaza. Oggi intanto è il giorno dell'importante vertice a Riad tra la Organizzazione della cooperazione islamica e la Lega araba. Nella capitale saudita è atteso l'arrivo del presidente iraniano Ebrahim Raisi, che discuterà del conflitto con il principe Mohammad bin Salman e gli altri leader della regione. L'incontro sarà propedeutico al faccia a faccia in programma mercoledì 15 novembre a San Francisco tra il presidente Usa Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping. Il clima tra Israele e Stati Uniti, tuttavia, si sta scaldando. L'ambasciata israeliana a Washington ha sferrato un attacco pubblico al dipartimento di Stato per aver denunciato la demolizione di una casa appartenente a un palestinese di Gerusalemme, il quale secondo Tel Aviv sarebbe un terrorista responsabile dell'uccisione di un agente della polizia di frontiera israeliana. Il governo americano aveva già fatto trapelare la sua preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza, dove sarebbero morte più di 11mila persone. Tornerà invece a parlare oggi intorno alle 14.00 il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Si tratterà del secondo discorso dall'inizio della guerra. L'attenzione della comunità internazionale è infatti sul fronte del Libano, dove stanno proseguendo le schermaglie tra i guerriglieri islamisti e i militari israeliani. Ecco le notizie di oggi sabato 11 novembre.

Quante persone sono morte nella guerra tra Israele e Hamas

Le autorità israeliane hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco del 7 ottobre. I morti israeliani, ha riferito un portavoce del ministero degli Esteri, adesso sarebbero 1.200 e non più 1.400. " Questo è il numero aggiornato. È dovuto al fatto che c'erano molti cadaveri che non sono stati identificati e ora pensiamo che appartengano a terroristi, non a vittime israeliane ", ha evidenziato Lior Haiat. Non si hanno invece dati certi sulla Palestina: il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, riporta circa 10mila vittime.

Scontro Macron-Netanyahu: "Fermare bombardamenti", "Colpa di Hamas"

Acceso scambio di opinioni tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il capo dell'Eliseo, intervistato dalla Bbc, aveva chiesto all'alleato mediorientale di " fermare i bombardamenti " perché negli attacchi sarebbero i civili a perire. Immediata la replica di Netanyahu, che ha voluto precisare come "la responsabilità delle sofferenze dei civili è di Hamas-Isis e non di Israele ". " Israele – ha aggiunto il primo ministro dello Stato ebraico citato da Haaretz – è entrato in questa guerra perché un'organizzazione terroristica ha crudelmente ucciso centinaia di israeliani e ne ha rapiti più di 200. Mentre Israele fa tutto il possibile per evitare di danneggiare i civili e li invita a lasciare la zona di combattimento, Hamas-Isis fa tutto il possibile. per impedire loro di partire per zone sicure e li usa come scudi umani ".

Il piano Usa per la Palestina

Il piano americano in Medio Oriente prevede la creazione di uno Stato palestinese che includa Gaza e Cisgiordania. È questa la posizione ribadita dal vice ambasciatore degli Usa all'Onu, Robert Wood, intervenuto al Consiglio di sicurezza a New York. "Il presidente Biden è stato molto chiaro - ha osservato Wood - le cose non torneranno a come erano prima del 7 ottobre, sia a Gaza sia in Cisgiordania".

Camion con aiuti a Gaza

Sono 30 i camion donati dall'Onu e dalla Mezzaluna rossa egiziana contenenti aiuti umanitari entrati ieri dal valico di Rafah e diretti a Gaza. A darne notizia è il Cogat, l'organismo del ministero della Difesa israeliano che gestisce le attività civili nei territori palestinesi. 22 autoarticolati trasportavano cibo per 395 tonnellate, altri tre dispositivi medici, due risorse idriche e tre beni diversi.