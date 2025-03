"Siamo soltanto numeri". Nuovo sfregio di Hamas contro gli ostaggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Hamas ha diffuso un video che mostra vivi gli ostaggi israeliani Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, sequestrati il 7 ottobre durante il festival Nova e ancora detenuti nella Striscia di Gaza. I due sono tenuti prigionieri da Hamas da 535 giorni, insieme ad altri 57 ostaggi a Gaza.

Cosa racconta il video di Hamas

Nel filmato, i due prigionieri appaiono seduti fianco a fianco in uno spazio angusto e si identificano solo con numeri: "Prigioniero numero 21" e "Prigioniero numero 22". Uno di loro dichiara: "Fino a ieri avevamo un nome, un’identità, e io nutrivo speranza. Oggi siamo soltanto numeri". L’Hostage Families Forum aveva invitato i media israeliani a non diffondere il video o immagini estratte dalla clip senza il consenso delle famiglie. La famiglia di Elkana Bohbot, tuttavia, ha approvato la pubblicazione, mentre la famiglia dell'ostaggio Yosef-Haim Ohana, che appare accanto a lui, non ha ancora fatto lo stesso. In una dichiarazione, la famiglia di Bohbot afferma di poter vedere "nel video che è in cattive condizioni, che ha perso molto peso a causa della continua fame, che soffre di problemi alla pelle e alla respirazione", notando che soffre di asma e "non vede la luce del giorno da quasi un anno e mezzo!".

Chi sono i due ostaggi

Bohbot, 35 anni, di Mevaseret Zion, è stato rapito dal festival musicale Nova vicino a Re'im. Il giorno del massacro faceva parte del team di produzione dell'evento e ha aiutato a evacuare e curare i feriti durante l'attacco. Lui e sua moglie, Rivka, sono genitori di un bambino di 4 anni. Parlando davanti alla Knesset, Rivka ha detto di suo marito: "Avrebbe potuto scappare, ma ha scelto di restare e aiutare le persone a evacuare e curare i feriti. Abbiamo parlato per l'ultima volta alle 8 di mattina. Mi ha promesso che sarebbe tornato a casa, e io mi aggrappo a questo. Abbiamo un bambino che aspetta suo padre ogni giorno".

Ohana, 24 anni, di Kiryat Malakhi, è stato rapito anche lui dal festival Nova. Così tanto amato dai suoi amici che uno di loro gli ha persino tatuato il volto di Ohana sul corpo. Lavorava come barista, amava leggere e progettava di diventare un life coach. Insieme a un amico che era con lui al festival, Ohana ha aiutato i feriti e li ha trasferiti ai medici e alle ambulanze fuori dal luogo dell'evento. "Ho chiamato il suo amico e mi ha detto che quando è iniziata la sparatoria, hanno iniziato a spostare i feriti per farli curare", ha detto sua madre, Miri Ben Ami. "Hanno provato a correre verso la strada principale ma hanno visto un RPG sparargli contro. Yosef-Chaim è corso a sinistra, il suo amico è corso a destra e si è nascosto sotto un'auto. L'amico è stato colpito dal razzo ed è riuscito a vedere Yosef-Chaim sbirciare da dietro un'altra auto, poi lo ha perso di vista. Sono una madre single e lui mi ha sempre aiutata. Ha portato così tanta luce nel mondo. È difficile trovare le parole: voglio solo che mio figlio torni a casa. Adesso".

Le richieste delle famiglie

Gli ostaggi raccontano che prima dell’accordo di cessate il fuoco le loro condizioni erano estremamente precarie: i valichi erano chiusi, il cibo scarso e nessun luogo offriva sicurezza. Con l’entrata in vigore della tregua e la riapertura dei passaggi, sostengono che i militanti di Hamas abbiano iniziato a prendersi cura di loro, alleviando la fame e permettendo loro di respirare aria fresca. Uno dei due ha infine definito la ripresa delle ostilità a Gaza da parte di Israele, avvenuta il 18 marzo, "un duro colpo", secondo quanto riporta Al Jazeera.

La famiglia di Bohbot ha aggiunto che il video è "un'ulteriore prova che Elkana deve tornare a casa dalla sua famiglia, dalla moglie Rivka e dal figlio Re'em David. Elkana sta urlando per chiedere aiuto e urla che non lo dimentichiamo nei tunnel dell'inferno".

I familiari hanno lanciato un appello al primo ministroe al presidente degli Stati Unitiaffinché "pensino che questo è vostro figlio, vostro padre o vostro nipote, che sta aspettando di vedere la luce del giorno". Nel filmato, gli ostaggi implorano il prigioniero liberato, che era tenuto insieme a loro durante la prigionia, di parlare delle orribili condizioni in cui versano all'interno del tunnel.