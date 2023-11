"È la nostra distruzione". Il paziente dell'ospedale al Shifa smaschera Hamas

Israele ha rinvenuto diverse prove dell’utilizzo da parte di Hamas dell’ospedale Al-Shifa come posto di comando e base operativa: armi, esplosivi e materiale di intelligence nascosto tra i macchinari e le medicine. I terroristi, però, continuano a sostenere che sia solo propaganda sionista, volta a coprire i “crimini genocidi” di Tel Aviv contro la popolazione civile. Coloro che si trovano all’interno dell’istituto, però, raccontano una storia ben diversa.

“ Se gli ebrei lanciassero una bomba atomica sullo Shifa, sarebbe un massacro di proporzioni globali. Ma non lo fanno e i combattenti Qassam di Hamas si infiltrano tra noi civili ”, afferma un paziente dell’ospedale intervistato da The Free Press, un media indipendente basato negli Stati Uniti. “ Così gli ebrei non possono arrivare a loro, e nessuno può dire qualcosa ”. L’uomo riferisce che, quando si è recato nell’Al-Shifa, ha trovato terroristi “ tutti intorno a noi: vicini a noi, davanti a noi, dietro, sopra e sotto di noi. Non è proibito nell’Islam? Non è oppressione della popolazione civile? ”.

Le parole del paziente dipingono a tinte vivide il dramma della popolazione, costretta in prima linea e usata come scudi umani da coloro che, almeno sulla carta, combattono per la libertà dall’oppressore israeliano. “ Ogni palestinese sa che l’ospedale Shifa è pieno di combattenti, ma nessuno può parlare. Morire per mano degli ebrei è meglio che morire per mano dell’Isis ”. L’uomo racconta della notte che ha passato nell’istituto, parla di “massacro” e di un pesante bombardamento “attorno a noi”. “ Credevo che sarebbe stata l’ultima notte della mia vita. Mi è sembrato il nostro Giorno del Giudizio ”, afferma, sottolineando però che i civili scontano le colpe di coloro che non li hanno mai protetti. “ Difendono solo le loro famiglie, che hanno portato al sicuro fuori da Gaza o sottoterra, solo Dio lo sa. Tutto ricade sempre su di noi ”.