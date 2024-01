Il capo di Hezbollah ucciso e il missile russo contro Israele: si scalda il fronte col Libano

L’attacco degli Hezbollah alla base della difesa aerea israeliana sul monte Meron, che tiene d’occhio il traffico areo a nord di Tel Aviv, gestisce il sistema Iron Dome ed è dotata di radar a lungo raggio, ha preso di sorpresa le Idf ed è stato effettuato con un’arma sofisticata: il missile anti-tank russo Kornet.

“ È un razzo che conosciamo bene ma di solito aveva un raggio d’azione di 5 chilometri e sapevamo fin dove potesse arrivare ”, ha commentato l’esperto militare Yair Amìnsbacher. “ Hezbollah, invece, ha dimostrato di disporre di modelli che arrivano anche a 10 chilometri, forse di più. Il Kornet può sfondare le blindature pesanti d’ un tank, la sua testata è costruita per questo. Anche se ha limitate possibilità di distruggere interamente una base militare come quella ”. Il timore dei vertici dell’esercito israeliano, dunque, è che i miliziani del Partito di Dio abbiano fatto una sorta di “spesa” supplementare di armamenti moderni e potenti. Potrebbe essere questa una delle ragioni dell’insistenza del premier Benjamin Netanyahu a colpire. “ Hezbollah deve capire ciò che sta capendo Hamas: nessun terrorista è al sicuro ”, ha dichiarato il primo ministro di Tel Aviv.

Israele ha già mandato un chiaro messaggio ai combattenti sciiti eliminando lunedì 8 gennaio Wissam al-Tawil, il comandante dell’unità d’élite Radwan, la più temuta tra le forze dei terroristi libanesi. Gli Stati Uniti, però, hanno sconsigliato allo Stato ebraico di aprire un nuovo fronte a nord. Secondo un rapporto della Dia, la principale agenzia di intelligence militare americana all’estero, le unità delle Idf stanziate lungo la Linea Blu non sarebbero sufficienti a fronteggiare gli Hezbollah, più numerosi e meglio armati di Hamas, contro cui è stata direzionata la maggior parte della potenza bellica ebraica.