Yemen, Trump ordina di colpire gli Houthi. Sanaa sotto attacco

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato una serie di attacchi aerei sulla capitale dello Yemen, Sanaa, promettendo di utilizzare una "forza letale schiacciante" finché i gruppi sostenuti dall'Iran non interromperanno gli attacchi alla navigazione lungo un corridoio marittimo strategico.

L'attacco su Sanaa

L'ufficio stampa degli Houthi ha dichiarato che gli attacchi americani hanno colpito "un quartiere residenziale" nel distretto settentrionale di Shouab a Sanaa. I residenti hanno riferito che almeno quattro attacchi aerei hanno scosso il quartiere orientale di Geraf, terrorizzando donne e bambini. "Le esplosioni erano molto forti, sembrava un terremoto", sono i commenti che arrivano dalla capitale yemenita. Nove civili sono stati uccisi e altri nove sono rimasti feriti, la maggior parte dei quali gravemente, ha affermato il ministero della Salute e dell'Ambiente degli Houthi in una dichiarazione alla loro agenzia di stampa Saba. Nasruddin Amer, vice capo dell'ufficio stampa degli Houthi, ha dichiarato che gli attacchi aerei non li fermeranno e che reagiranno contro gli Stati Uniti. “Sanàa rimarrà lo scudo e il sostegno di Gaza e non la abbandonerà, nonostante le difficoltà”, ha aggiunto sui social media. In un'altra dichiarazione citata da Ynet, un funzionario Houthi si è rivolto direttamente a Trump e a Netanyahu, che "stanno scavando tombe per i sionisti. Iniziate a preoccuparvi per le vostre teste".

L'operazione sembra essere stata condotta esclusivamente dagli Stati Uniti, secondo un funzionario americano. Si è trattato del primo attacco contro i ribelli dello Yemen sotto la seconda amministrazione Trump: la USS Harry S. Truman è attualmente nel Mar Rosso e ha preso parte alla missione. Anche il sottomarino a missili da crociera USS Georgia sta operando nella regione. "Un'aggressione anglo-americana ha colpito un quartiere residenziale nel distretto di Shuub, a nord della capitale dello Yemen, Sanaa", ha riferito la televisione Al-Masirah dei ribelli. Al momento, tuttavia, non ci sono stati commenti immediati dalle autorità britanniche.

L'avvertimento di Trump agli Houthi

"I nostri valorosi combattenti stanno attualmente compiendo attacchi aerei contro le basi dei terroristi, i loro leader e le difese missilistiche per proteggere le navi, l'aviazione e le risorse navali americane e per ripristinare la libertà di navigazione", ha affermato Trump in un post sui social. "Nessuna forza terroristica impedirà alle navi commerciali e militari americane di navigare liberamente nelle acque internazionali". Trump ha annunciato gli attacchi mentre trascorreva la giornata al suo Trump International Golf Club a West Palm Beach, Florida. "Questi assalti incessanti sono costati agli Stati Uniti e all'economia mondiale miliardi di dollari, mettendo allo stesso tempo in pericolo vite innocenti", ha affermato Trump.

Trump ha anche lanciato un avvertimento all'Iran, promettendo di ritenere il Paese "completamente responsabile" per le azioni del suo braccio armato. I ribelli Houthi hanno riferito di una serie di esplosioni nel loro territorio:la televisione dei ribelli riferisce dei raid hanno colpito la capitale ribelle dello Yemen proprio mentre il presidente Usa ha annunciato l'attacco. Le immagini diffuse online mostrano colonne di fumo nero sopra l'area dell'aeroporto di Sanaa, che ospita una vasta base militare. Non è ancora chiara l'entità dei danni.

Il silenzio degli Houthi nelle ultime settimane

Gli attacchi aerei sono arrivati pochi giorni dopo l'incidente che ha coinvolto le navi israeliane al largo delle coste dello Yemen, in risposta al blocco israeliano su Gaza. Da allora, non sono stati segnalati altri attacchi da parte degli Houthi. Inizialmente, Israele aveva fermato tutti gli aiuti diretti a Gaza e aveva avvertito di "conseguenze aggiuntive" se il conflitto non fosse stato esteso durante le trattative per avviare una seconda fase del conflitto. I ribelli Houthi hanno preso di mira più di 100 navi mercantili con missili e droni, uccidendo quattro marinai durante la loro campagna contro le navi militari e civili dopo l'inizio della guerra tra Israele e Hamas alla fine del 2023, fino a gennaio di quest’anno, quando è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco a Gaza. Gli attacchi hanno aumentato significativamente il profilo degli Houthi, che, nonostante le difficoltà economiche, hanno lanciato una dura repressione contro ogni forma di dissenso e contro gli operatori umanitari in Yemen, devastato da un conflitto decennale che ha ridotto in macerie la nazione più povera del mondo arabo.

I precedenti

La precedente reazione americana contro gli Houthi daq parte di Joe Biden è stata definita da Trump, in un post su Truth, "pateticamente debole", sostenendo che questo ha permesso ai ribelli di proseguire senza ostacoli. Secondo l'ex presidente, è trascorso più di un anno dall'ultima volta che una nave commerciale statunitense è transitata senza problemi attraverso il Canale di Suez, il Mar Rosso o il Golfo di Aden. Trump ha sottolineato che le aggressioni degli Houthi contro le navi americane non saranno tollerate. Ha avvertito che, se necessario, verrà impiegata una forza devastante fino a raggiungere l'obiettivo di fermare gli attacchi. Secondo Trump, gli Houthi hanno paralizzato il commercio in una delle vie marittime più vitali del mondo, mettendo in crisi l'intero sistema commerciale globale e sfidando il principio fondamentale della libertà di navigazione.

Attualmente, le forze armate statunitensi stanno conducendo attacchi aerei contro le basi terroristiche, i loro leader e le difese missilistiche, al fine di proteggere le risorse navali e ripristinare la sicurezza delle rotte marittime.

Trump ha ribadito che nessuna forza terroristica avrà la possibilità di fermare la navigazione delle navi americane nelle acque internazionali. Gli Stati Uniti, Israele e la Gran Bretagna avevano già colpito le aree controllate dagli Houthi in Yemen negli scorsi mesi.