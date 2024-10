Intrusione di droni dal Libano, sirene in Israele

Ascolta ora 00:00 00:00

I residenti di Gush Dan, vicino a Tel Aviv, poco prima delle 21 ora italiana hanno avvertito un'esplosione, mentre in diverse località del centro di Israele, in particolare a Herzliya e Ramat Hasharon, hanno suonato le sirene di allarme aereo. "Sono stati effettuati tentativi di intercettazione - spiegano le forze di difesa Idf -. Si potrebbero udire ulteriori esplosioni, originate da intercettazioni o cadute". L'esercito parla espressamente di un'intrusione, sul territorio israeliano, di un aereo nemico. Un edificio di Herzliya - a nord della capitale - è stato colpito. Non è chiaro, però, se sia stato danneggiato da un drone o dai detriti di un missile intercettore. Questo mentre il Paese si prepara a celebrare lo Yom Kippur, la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione. L'esercito israeliano ha precisato che in realtà erano due i droni partiti dal Libano e diretti a Tel Aviv. Uno degli aerei senza pilota è stato abbattuto, mentre l'altro è arrivato a Herzliya. Il quotidiano Haaretz scrive che non si registrano feriti.

Rinviata la decisione sull'Iran

Intanto il gabinetto di sicurezza israeliano dopo essersi riunito mercoledì sera per discutere di una risposta israeliana all’attacco iraniano, non ha adottato alcuna risoluzione. Lo riferisce il Times of Israel spiegando che gli ultimi nodi dovranno essere sciolti di intesa tra Tel Aviv e Washington.

"Non ci sono state grandi decisioni" prese dai ministri, ha detto la fonte al giornale, aggiungendo che "c’è il desiderio da parte degli israeliani di coordinarsi con gli americani". Al gabinetto, spiega Channel 12, non è stato chiesto di autorizzare il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant a decidere una risposta.