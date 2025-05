Israele attacca ancora gli Houthi: bombardato l'aeroporto della capitale yemenita

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo attacco israeliano contro gli Houthi. I caccia dell'aviazione ebraica hanno preso di mira l'aeroporto della capitale Sana'a, dopo aver diffuso un avviso di evacuazione in lingua araba. Secondo quanto riferito da Sky News Arabia, nel raid sarebbero stati distrutti aerei civili, il terminal passeggeri e altre strutture. Le strade attorno al complesso sono state chiuse e l'accesso è vietato. Il bombardamento è stato confermato anche dall'emittente dei ribelli al-Masirah, che ha parlato di "diversi caccia" coinvolti nell'operazione.

"L'aviazione militare israeliana ha attaccato e distrutto infrastrutture dei ribelli yemeniti Houthi nell'aeroporto di Sana'a poco fa, mettendo completamente fuori uso l'aeroporto", ha riferito un portavoce delle Idf, sottolineando che "ciò è avvenuto dopo che l'organizzazione terroristica Houthi ha lanciato un missile verso l'aeroporto Ben Gurion" domenica scorsa. Secondo l'esercito di Tel Aviv, la struttura era utilizzata "per trasferire armi e operativi ed è regolarmente gestito dal regime Houthi per scopi terroristici". Sono state prese di mira anche diverse centrali elettriche nei dintorni della capitale e una fabbrica di cemento a nord della città, utilizzata per costruire infrastrutture e tunnel. Le Idf hanno sottolineato che la distruzione di quest'ultimo obiettivo "costituisce un duro colpo per l'economia del regime e il suo potenziamento militare".

Il raid ha fatto seguito a quello di ieri, durante il quale i caccia di Israele e Stati Uniti hanno colpito il porto di Hodeida, mettendolo fuori uso e causando 2 morti e 42 feriti. Fonti della difesa ebraica lo hanno definito un "attacco su larga scala", in cui sono stati coinvolti 20 caccia che hanno sganciato 50 ordigni contro "gli impianti di produzione di cemento che venivano utilizzati per creare armi".

L'esercito israeliano ha anche affermato che il porto yemenita veniva utilizzato "per il, equipaggiamento militare e altri scopi terroristici". Le postazioni dei ribelli filo-iranani sono regolarmente bombardate anche dagli Stati Uniti, che hanno dato impulso alla loro campagna contro gli Houthi da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.