"Colpita la casa di un leader di Hamas". Attentato a Gerusalemme: otto feriti | La diretta

Nel 41esimo giorno di guerra in Medio Oriente, Israele continua le sue operazioni nell'ospedale al-Shifa di Gaza, sotto assedio da giorni. Trovate armi ma non ostaggi di Hamas. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato una bozza di risoluzione che chiede "pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni per consentire l'accesso agli aiuti ai civili". Russia, Usa e Regno Unito astenuti, Israele vota no. Altra fumata nera nelle trattative con Hamas per il rilascio di almeno una parte dei 239 ostaggi rapiti il 7 ottobre. Cresce la rabbia in Israele e, per la prima volta dall'attentato terroristico, il leader dell'opposizione Yair Lapid ha chiesto la destituzione di Benyamin Netanyahu per sostituirlo con un'altra figura interna al Likud, senza andare subito a nuove elezioni nazionali. L'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri due soldati uccisi durate i combattimenti nella Striscia di Gaza. Il totale - secondo la stessa fonte - è ora di 50 dall'inizio dell'operazione di terra nell'enclave palestinese.

Idf, colpita la casa del leader politico di Hamas

L'esercito israeliano ha annunciato di aver attaccato la casa del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, nel Nord di Gaza. Secondo la dichiarazione dell'esercito, la casa era disabitata e veniva utilizzata come base terroristica. Le Idf hanno localizzato e distrutto una scorta di armi delle forze navali di Hamas, compresa attrezzatura subacquea e ordigni esplosivi.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

Herzog: "Israele non lascerà un vuoto a Gaza"

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, in un'intervista al Financial Times ha affermato che Israele deve mantenere nel futuro una solida forza per impedire ad Hamas di riaffermarsi nella Striscia. "Se ci ritiriamo chi prenderà il comando? Non possiamo lasciare il vuoto. Dobbiamo pensare a quale sarà il meccanismo" , ha spiegato Herzog. "Ma nessuno trasformerà di nuovo Gaza in una base terroristica" .

Israele contesta la risoluzione Onu

Con dodici voti a favore e tre astenuti - Russia, Regno Unito e Stati Uniti - il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione presentata da Malta in cui si chiedono "pause umanitarie estese" nella Striscia di Gaza. In una nota, il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di respingere la risoluzione perché "non c'è spazio per pause umanitarie fino a quando 239 ostaggi sono ancora nelle mani dei terroristi di Hamas" . Secondo l'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, nella risoluzione "non c'è una condanna di Hamas" ed è "deplorevole che il Consiglio continui a ignorare e si rifiuti di condannare o anche solo menzionare il massacro compiuto il 7 ottobre" .

Biden: "Fiducioso su ostaggi, grande collaborazione con il Qatar"

Il presidente americano Joe Biden, oggi a colloquio con il presidente cinese Xi Jinping, si è detto "leggermente fiducioso" sulla possibilità di raggiungere un accordo per la liberazione dei circa 240 ostaggi portati da Israele nella Striscia di Gaza, sottolineando che "abbiamo ottenuto una grande collaborazione da parte del Qatar" , importante mediatore nella regione del Medio Oriente.

Agguato in Cisgiordania, otto feriti

Tre uomini a bordo di un'auto hanno aperto il fuoco vicino a un posto di controllo tra Gerusalemme e la Cisgiordania, ferendo otto persone. I tre, originari di Hebron in Cisgiordania, sono stati fermati e uccisi dagli agenti israeliani. Nella loro auto è stato trovato un gran numero di asce e munizioni. Tre feriti sono stati trasferiti in un centro medico: uno di loro, hanno fatto sapere i servizi di emergenza, è in condizioni critiche. Gli altri dovrebbero essere coscienti. La polizia ha fatto confluire rinforzi nella zona, nel timore di nuovi attentati.

Gaza, raid su campo profughi

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, due edifici residenziali nel campo profughi di Nuseirat sono stati colpiti stamattina dalle forze israeliane, provocando morti e feriti anche nella zona della Stazione di servizio centrale di Gaza, che ospita decine di sfollati.