Israele, Guterres invoca l'articolo 99 della Carta Onu: cosa significa e perché non è stato usato per l'Ucraina

Il segretario generale Antonio Guterres ha invocato l’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite, lo strumento diplomatico più potente di cui è dotato, secondo cui la persona che riveste la sua posizione “ può richiamare l’attenzione del Consiglio di sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ”. All’atto pratico, si tratta di un deferimento formale di un problema ritenuto di portata globale all’organo deputato al mantenimento della pace.

“ Di fronte al grave rischio di collasso del sistema umanitario a Gaza, esorto il Consiglio a contribuire a evitare una catastrofe umanitaria e faccio appello affinché venga dichiarato un cessate il fuoco umanitario ”, ha scritto Guterres in un post su X, suscitando l’ira degli israeliani. L’ambasciatore alle Nazioni Unite Gilard Erdan ha affermato che il segretario generale ha raggiunto “ un nuovo minimo morale ” e che l’attivazione di questa clausola è stata “ un’ulteriore prova della distorsione morale del segretario generale e dei suoi pregiudizi contro Israele ”. Il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Eli Cohen ha dichiarato che la decisione di Guterres è " un’approvazione dell’omicidio di anziani, del rapimento di bambini e dello stupro di donne ” e ha nuovamente chiesto le sue dimissioni.

I've just invoked Art.99 of the UN Charter - for the 1st time in my tenure as Secretary-General.



Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ