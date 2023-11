"Presa la roccaforte di Hamas": così le truppe di Israele avanzano a Gaza | La diretta

È il 34esimo giorno di guerra sulla Striscia di Gaza. Le sirene di allarme per il lancio di razzi sono tornate a suonare dopo una pausa notturna di circa 11 ore nelle città di confine Kissufim e Nahal Oz. L'esercito israeliano annuncia la presa della roccaforte di Hamas a Jabalya, nel nord di Gaza. Distrutti 130 tunnel e ucciso il capo dell'arsenale del movimento islamista. Si tratta per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di 3 giorni di tregua. Antonio Tajani è atteso oggi a Parigi dove si apre la conferenza umanitaria. Pressing del G7 sui corridoi umanitari. Partita da Civitavecchia la nave-ospedale italiana.

Israele, presa roccaforte Hamas a Jabalya nel nord di Gaza

La fanteria israeliana ha preso il controllo della roccaforte di Hamas nel nord della Striscia dopo 10 ore di combattimento. Le forze della Brigata Nahal ora controllano la postazione - conosciuta come Avamposto 17 - nel campo profughi di Jabalya, nel nord dell'enclave palestinese. Come riferisce l'esercito israeliano, i soldati hanno combattuto con uomini di Hamas e della Jihad Islamica sia "in superficie che lungo un percorso sotterraneo nell'area" . Le Idf confermano di aver trovato armi e scoperto tunnel "dei terroristi" , con un ingresso vicino a un asilo che portava a "un lungo percorso sotterraneo" . Non è chiaro se vi siano state perdite tra le fila dei militari israeliani nella battaglia. Nel frattempo l'agenzia palestinese Wafa ha riferito di almeno 30 palestinesi uccisi e decine di feriti nei raid israeliani a Jabalya.

Idf, distrutti 130 tunnel di Hamas

Dall'inizio della guerra, le Forze di difesa israeliane hanno distrutto 130 ingressi ai tunnel scavati da Hamas nella Striscia di Gaza. Lo hanno fatto sapere questa mattina le stesse Idf sui social, precisando che "i depositi di acqua e ossigeno scoperti all'interno dei tunnel mostrano che Hamas si preparava a prolungati periodi da trascorrere sottoterra" .

Tajani atterrato a Parigi per conferenza umanitaria

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato a Parigi per partecipare alla Conferenza umanitaria internazionale per la popolazione di Gaza, indetta dal presidente francese Emmanuel Macron per coordinare il sostegno della comunità internazionale ai civili palestinesi. Confermata la partecipazione della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, del primo ministro dell'Autorità Palestinese Mohammad Shteyyeh, del commissario generale di UNRWA Philippe Lazzarini, del capo degli aiuti di emergenza ONU Martin Griffiths e del presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Mirjana Spoljaric Egger.

Onu: "Crimini di guerra commessi sia da Hamas che Israele"

L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha affermato che sia Hamas che Israele avrebbero commesso crimini di guerra da quando è scoppiato il conflitto. Parlando mercoledì al valico di frontiera di Rafah, ha dichiarato che "le atrocità perpetrate dai gruppi armati palestinesi il 7 ottobre sono state terribili, brutali e scioccanti" , così come "la punizione collettiva da parte di Israele dei civili palestinesi costituisce un crimine di guerra" . L'alto commissario dell'Onu ha esortato entrambi le parti a un cessate il fuoco: "Serve una fine duratura dell'occupazione basata sui diritti dei palestinesi e degli israeliani all'autodeterminazione e ai loro legittimi interessi di sicurezza" .

Turchia: "Su Gaza l'Ue è dalla parte sbagliata della storia"

"L'Unione europea sta dalla parte sbagliata della storia di fronte ad un massacro che ricorda l'oscurità del periodo medievale" . Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri turco che contesta la posizione di Bruxelles rispetto al conflitto tra Hamas e Israele. "L'Ue dovrebbe ricordare che le politiche basate sui diritti universali, sul diritto internazionale e sui principi umanitari non possono limitarsi all'Ucraina o alle altre regioni dell'Europa ma devono essere portate avanti universalmente, incluso in Medio Oriente" , si legge nel comunicato.

La Nave Vulcano della Marina è partita verso Gaza