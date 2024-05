Israele, recuperati i corpi di altri tre ostaggi rapiti da Hamas

L'esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato i cadaveri di tre ostaggi nella Striscia di Gaza. Si tratta di due donne e un uomo, Amit Buskila, Shani Louk - di cittadinanza tedesca-israeliana - e Itzhak Gelerenter. Dei tre, il mondo aveva conosciuto la storia della 22enne, poiché le immagini che la ritraevano inerte su un pickup di Hamas avevano fatto il giro del Pianeta. Nissim, padre di Shani Louk, ha detto a Channel 12 che l'annuncio ricevuto oggi dall'Idf relativo al recupero del cadavere della figlia è stato difficile da digerire ma che, allo stesso tempo, era la notizia che stava aspettando. La famiglia infatti era stata informata già da tempo che la ragazza era stata uccisa il 7 ottobre. Nissim ha aggiunto che i rappresentanti militari gli hanno mostrato una foto del corpo di Shani quando hanno dato la notizia stamattina.

ll premier Netanyahu ha affermato di avere il "cuore spezzato" alla notizia del recupero dei corpi: "Mia moglie Sara ed io soffriamo con le famiglie", ha dichiarato in una nota. "Riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi, vivi e morti".

IDF spox Daniel Hagari confirms that the body of Shani Louk was recovered from Gaza. A photo of Hamas terrorists driving through Gaza with Louk’s lifeless, nearly naked body is one of the most widely circulated — and contentious — images of Oct. 7. pic.twitter.com/uM6KVtKXg7